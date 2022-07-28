力箭一号运载火箭于2022年7月27日午间在我国酒泉卫星发射中心成功首飞

顺利将空间新技术试验卫星、轨道大气密度探测试验卫星、低轨道量子密钥分发试验卫星、电磁组装试验双星和南粤科学星6颗卫星送入预定轨道

发射任务获得圆满成功

力箭一号运载火箭是中国科学院自主研制的一型固体运载火箭

是我国迄今最大的固体运载火箭

在运载能力、入轨精度、设计可靠性、性价比等方面迈入世界固体运载火箭领域先进行列

作为中小型卫星发射优先选择

丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系

此次搭载发射的6颗卫星用于开展空间探测、大气密度探测等相关技术验证及试验应用

记者：张泉、胡喆

编辑：刘媛媛

设计：潘一景

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