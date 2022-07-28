“趣”逛消博会：带你体验数字人民币应用
2022年07月28日16:13 | 来源：人民网－海南频道
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原标题：“趣”逛消博会：带你体验数字人民币应用
人民网海口7月27日电（李浩蓉、符武平）来到消博会交通银行展厅，展厅外裸眼3D大屏正播放着交通银行首位虚拟AI客户服务助手“姣姣”与2022年消博会吉祥物“种植猿”“潜水猿”“宇航猿”的互动视频。走进展厅，展位上摆放着1元数字人民币咖啡机、盲盒机、自助贩卖机，通过与机器互动，体验数字人民币消费场景。
除此之外，来到消博会登录大厅交通银行展厅，观众们可持“交行观展护照”前往交行2大主展台和5个信用卡展示体验区互动打卡，每前往一个交行展厅即可收集一个印章，集齐2、4、8个印章分别可兑换消博会纪念徽章、吉祥物盲盒、拉杆箱等礼品，一起来打卡体验吧！
(责编：曹淼、李源)
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