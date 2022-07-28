人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，新版《信息技术 中文编码字符集》强制性国家标准将于2023年8月1日正式实施。

据了解，《信息技术 中文编码字符集》是中文信息技术领域最重要的基础性标准，对汉字和我国多种少数民族文字进行了统一编码，需要进行中文处理的信息系统均需应用此类编码标准，因此标准实施场景丰富、应用范围广泛，标准首次发布于2000年，2005年第一次修订，支撑了我国中文信息处理和交换需要。

据介绍，新版《信息技术 中文编码字符集》共收录汉字87887个，比上一版增加录入了1.7万余个生僻汉字，不仅收录国务院发布的《通用规范汉字表》全部汉字，还可覆盖我国绝大部分人名、地名用生僻字以及文献、科技等专业领域的用字，能够满足各类使用需求，为传承中华文化、增强中文信息处理能力、满足姓名生僻字人群用字需求提供强有力的标准保障。

7月28日，国家标准化管理委员会、工业和信息化部、国家语言文字工作委员会在京联合召开《信息技术 中文编码字符集》（GB 18030-2022）强制性国家标准发布宣贯会。

市场监管总局党组成员、副局长、标准委主任田世宏指出，语言文字规范化、标准化、信息化建设，是落实党中央、国务院决策部署的具体举措。文字编码是信息化的重要基础，标准化是文字编码发挥作用的重要路径。无论是传承与发展中华民族传统文化，还是实现政务服务“网上办”“掌上办”，都需要中文编码标准化。下一步，市场监管总局（标准委）将会同有关部门，不断强化标准实施，持续推进标准创新，统筹优化标准体系，深化标准国际合作，切实推动语言文字标准化工作实现新发展、迈上新台阶。

工业和信息化部党组成员、副部长张云明表示，近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，我国语言文字信息化工作取得了显著成效，语言文字信息技术标准体系日趋完善，语言文字信息技术产业化稳步推进，少数民族语言文字信息化效果显著。下一步，工业和信息化部将会同有关部门，加快推动语言文字信息技术标准化发展，促进语言文字信息技术产业化应用，推动语言文字信息技术成果更好地惠及人民群众。

教育部党组成员、副部长、国家语委主任田学军表示，《信息技术 中文编码字符集》是贯彻落实《国家通用语言文字法》、推动《通用规范汉字表》在社会各领域实施的重要举措，是坚定文化自信、促进中华优秀传统文化传承发展的切实需要，是坚持以人民为中心、为群众办实事的具体体现。下一步，教育部、国家语委将进一步加强与有关部门的合作，协同推动《信息技术 中文编码字符集》标准的贯彻落实，不断满足人民群众高质量的语言文化需求。

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