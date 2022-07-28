人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

新版《信息技术 中文编码字符集》强制性国标发布 增录1.7万余个生僻汉字

2022年07月28日19:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，新版《信息技术 中文编码字符集》强制性国家标准将于2023年8月1日正式实施。

据了解，《信息技术 中文编码字符集》是中文信息技术领域最重要的基础性标准，对汉字和我国多种少数民族文字进行了统一编码，需要进行中文处理的信息系统均需应用此类编码标准，因此标准实施场景丰富、应用范围广泛，标准首次发布于2000年，2005年第一次修订，支撑了我国中文信息处理和交换需要。

据介绍，新版《信息技术 中文编码字符集》共收录汉字87887个，比上一版增加录入了1.7万余个生僻汉字，不仅收录国务院发布的《通用规范汉字表》全部汉字，还可覆盖我国绝大部分人名、地名用生僻字以及文献、科技等专业领域的用字，能够满足各类使用需求，为传承中华文化、增强中文信息处理能力、满足姓名生僻字人群用字需求提供强有力的标准保障。

7月28日，国家标准化管理委员会、工业和信息化部、国家语言文字工作委员会在京联合召开《信息技术 中文编码字符集》（GB 18030-2022）强制性国家标准发布宣贯会。

市场监管总局党组成员、副局长、标准委主任田世宏指出，语言文字规范化、标准化、信息化建设，是落实党中央、国务院决策部署的具体举措。文字编码是信息化的重要基础，标准化是文字编码发挥作用的重要路径。无论是传承与发展中华民族传统文化，还是实现政务服务“网上办”“掌上办”，都需要中文编码标准化。下一步，市场监管总局（标准委）将会同有关部门，不断强化标准实施，持续推进标准创新，统筹优化标准体系，深化标准国际合作，切实推动语言文字标准化工作实现新发展、迈上新台阶。

工业和信息化部党组成员、副部长张云明表示，近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，我国语言文字信息化工作取得了显著成效，语言文字信息技术标准体系日趋完善，语言文字信息技术产业化稳步推进，少数民族语言文字信息化效果显著。下一步，工业和信息化部将会同有关部门，加快推动语言文字信息技术标准化发展，促进语言文字信息技术产业化应用，推动语言文字信息技术成果更好地惠及人民群众。

教育部党组成员、副部长、国家语委主任田学军表示，《信息技术 中文编码字符集》是贯彻落实《国家通用语言文字法》、推动《通用规范汉字表》在社会各领域实施的重要举措，是坚定文化自信、促进中华优秀传统文化传承发展的切实需要，是坚持以人民为中心、为群众办实事的具体体现。下一步，教育部、国家语委将进一步加强与有关部门的合作，协同推动《信息技术 中文编码字符集》标准的贯彻落实，不断满足人民群众高质量的语言文化需求。

 

 

(责编：杨曦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
新版《信息技术 中文编码字符集》强制性国标发布 增录1.7万余个生僻汉字
　　人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，新版《信息技术 中文编码字符集》强制性国家标准将于2023年8月1日正式实施。 据了解，《信息技术 中文编码字符集》是中文信息技术领域最重要的基础性标准，对汉字和我国多种少数民族文字进行了统一编码，需要进行中文处理的信息系统均需应用此类编码标准，因此标准实施场景丰富、应用范围广泛，标准首次发布于2000年，2005年第一次修订，支撑了我国中文信息处理和交换需要。…
国家发改委：深入开展国家级专项规划实施动态监测工作
　　人民网北京7月28日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足当前、着眼长远，有力有序推动“十四五”国家级专项规划实施，近日，国家发展改革委接连召开两次专题会，研究部署对“十四五”国家级专项规划实施开展动态监测。 两次专题会上，与会人员就如何深入开展国家级专项规划实施动态监测工作进行了交流。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部