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开源发展“加速度” 2022全球数字经济大会开源峰会在京召开

2022年07月28日19:28 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者许维娜）“开源已成为软件技术创新和协同发展的重要模式，为数字经济高质量发展带来了重要机遇。”28日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在2022全球数字经济大会——2022开放原子全球开源峰会上表示，中国是全球开源软件生态的重要参与方和贡献者，是全球唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家，开源发展空间广阔。

王江平表示，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持机制共创、开源共建、融合共享、开放共赢，全面推进开源生态建设，加快各行业数字化转型步伐。希望全球产业各方秉承开放合作、互利共赢理念，共同研究、共同探索、共同实践，携手推动开源技术迭代、应用升级和生态繁荣。

北京市委常委、副市长靳伟介绍，北京是全球开源资源最丰富、开源创新最活跃的城市之一。近年来，北京坚决贯彻国家数字经济发展战略，对开源发展进行了顶层设计和前瞻布局，为提升我国在国际开源界的影响力和话语权作出了北京贡献。

靳伟透露，下一步，北京将聚焦技术突破、生态建设和服务提升等维度，着力提升开源发展“加速度”。一是大力支持开源软件和技术创新，推动数字底层技术突破，加快开源技术应用，助力开源赋能行业高质量发展；二是推动打造开源项目、开源社区、代码托管平台等高水平开源生态，努力建设成为全国乃至全球开源产业高地；三是全面提升政府服务效能，在投融资、人才、知识产权等方面，为开源发展提供更多的支持和保障。

据了解，峰会将举办OpenHarmony分论坛、openEuler分论坛、开源合规分论坛、开源技术应用与治理分论坛、数据库分论坛、教育分论坛、云原生分论坛等多个与开源开发者紧密相关的分论坛及专题活动，共同探讨开源发展模式，分析开源现状、问题及趋势，共商开源开放的创新实践。

据悉，中央网信办信息化发展局、工业和信息化部信息技术发展司、北京市相关部门负责人，相关科研院所、高等院校专家学者，国内外开源骨干企业和社会组织相关负责人参加峰会。

(责编：杨曦、吕骞)

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