辽宁省彰武县德力格尔湖畔绿意浓郁。国家林业和草原局供图

人民网北京7月28日电（记者余璐）日前，国家林业和草原局发布通知，要求各级林草主管部门进一步加强全国防沙治沙综合示范区建设，充分认识示范区建设的目的和意义，切实做好示范区创建工作，认真组织储备实施示范区项目，强化示范区建设保障措施，稳步推进新时代防沙治沙高质量发展。

国家林业和草原局相关负责人表示，在不同沙化类型区建设一批示范区，有助于统筹推进山水林田湖草沙系统治理，加快沙化土地综合治理、系统治理和一体化保护修复，探索出防沙治沙技术、模式、政策、机制，形成一批可复制、可推广的经验，优化沙区林草生产力布局，形成防沙治沙新格局。

据介绍，2020年，经全国评比达标表彰工作协调小组批准，国家林业和草原局创建的全国防沙治沙综合示范区成为第一批全国创建示范活动保留项目，并出台了《创建全国防沙治沙综合示范区实施方案》《全国防沙治沙综合示范区考核办法》。2021年，国家林业和草原局对已批复建立的全国防沙治沙综合示范区开展了考核验收，确定保留6个地市级和35个县级示范区。今年4月，中办国办联合印发《创建示范活动管理办法（试行）》，要求主办单位对创建对象给予政策支持、工作指导、培育引导等措施，发挥创建示范引领作用。

国家林业和草原局相关负责人谈到，各级林草主管部门要依据全国防沙治沙综合示范区创建基本条件，认真组织遴选申报，科学编制方案。要认真组织储备实施示范区项目，做好与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》和林草领域相关规划相衔接，科学开展国家林草重点生态工程和区域性防沙治沙项目支持示范区建设。要做好防沙治沙示范区项目储备工作，中央预算内投资重点支持造林种草、工程固沙、节水灌溉设施设备购置等内容。省级林草主管部门要对示范内容、投资概算进行审核把关，加强项目储备。要认真组织实施好中央预算内防沙治沙示范区项目，年度投资计划下达后，省级林草主管部门要及时分解计划，加强指导和监管，确保示范区建设取得预期成效。各级林草主管部门要加强组织领导，实行动态管理，强化科技支撑，突出政策机制创新，加大宣传力度，示范推广成功经验。

(责编：杨曦、吕骞)