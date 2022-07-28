图片来源：杭州市市场监管局官网

人民网北京7月28日电 （记者杨曦）据杭州市市场监管局消息，7月21日，杭州市市场监管局约谈了本市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争。

近日，美团外卖“拼好饭”入驻商家因食品安全问题被媒体曝光，相关话题在微博上的阅读量达到1.5亿，一度冲上了微博同城热搜榜。杭州市市场监管局指出，该事件反映出外卖送餐平台对商家资质审核不严、对商家低价恶性竞争管理引导不够等问题。

对此，杭州市市场监管局对该市美团、饿了么等外卖送餐平台提出以下要求：一是食品安全问题与老百姓的生命健康安全息息相关，外卖平台要把食品安全问题放在重中之重，严格依法履行好平台责任；二是低价恶性竞争往往伴随着潜在的食品安全问题，餐饮行业要进一步规范经营秩序，严格禁止恶性竞争，更不允许低价倾销扰乱市场秩序。三是外卖送餐平台要引以为戒，认真开展自查自纠，并举一反三，确保食品安全、低价恶意竞争等相关问题不再发生。

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