本报记者 刘少华

7月24日，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。

新华社记者 田定宇摄

7月25日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十四号航天员乘组进入问天实验舱。航天员陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲进入问天实验舱。

7月25日，航天员陈冬开启问天实验舱舱门。

新华社记者 郭中正摄

过去一周，网络世界热热闹闹，人们关心国家大事，也关心身边小事，既关心问天实验舱发射成功以及中国航天事业的长足发展，也关心一个普通山村里的“二舅”带来的人生启发。

“这不是科幻，这是中国航天”

7月24日14时22分，中国空间站问天实验舱在海南文昌航天发射场发射升空，准确进入预定轨道，任务取得圆满成功。作为中国空间站首个科学实验舱，“问天”踏上问天之路，在这光辉时刻，无数网友抑制不住内心的激动和自豪。

一个又一个网站热搜，见证着问天实验舱发射成功后，广大网友的火热心情。

7月24日，人民日报官方微博发布了一条“问天”宣传片，并配文“这不是科幻，这是中国航天”，点击量很快突破100万次。网友则在这条微博下感慨：“被问天宣传片妥妥的大片感拿捏住了。”

“央视新闻”客户端发表评论《从“天问”到“问天”，见证梦想成真的力量》，评论认为，来自古人萦绕千年之久的“天问”，随着问天实验舱的一飞冲天被赋予了更深刻的诠释、更深远的意义。“今年是空间站建造决战决胜之年，一砖一瓦，映照着一个国家的实力和能力；一举一动，夯实着一个民族的志气和底气。”

7月25日，“航天员的快递放门口了”“中国空间站升级为六居室”等登上微博热搜。问天实验舱入轨后，顺利完成状态设置，于北京时间7月25日3时13分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。这是我国两个20吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。

同一天，“问天实验舱踏上问天路”登上热搜，一天之内，阅读量近1亿。新华社官方微博报道，神舟十四号航天员乘组顺利进入问天实验舱，后续将按计划开展工作。

星辰大海的美，触动着每一个普通网友的心。就在问天实验舱发射前10分钟左右，天和核心舱组合体过境海南岛上空，神舟十四号航天员乘组拍到了美丽的海南岛。很快，“中国空间站视角下的祖国太美了”也登上热搜，视频点击量很快破百万。

中国载人航天工程办公室发布的“问天发射4K杜比全景声纪录片”，则以美丽的画面和动人心魄的配乐，让广大网友流连忘返。在草木的呼吸之间，在碧海蓝天的氤氲之间，在自由飘浮的云朵之间，在熙攘攒动的人群中间……一句，“5、4、3、2、1，出发，向天宫！”，带领广大网友沉浸式、多视角、全方位重温了问天实验舱发射。

在欣赏之余，广大网友也关心问天实验舱背后的硬核科技。中国军网、光明网和新华社客户端均刊文进行了解读。面对未来，中国军网解读文章指出，以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站完成建造后，意味着国家太空实验室将正式建成，并将开展长期、多领域、大规模空间科学与应用研究。该文认为，神舟、天舟、天和、问天……伴随着一次次颇具诗意的浪漫出发，中国航天人也在向世界传达着这样一个决心：“在星辰大海的征途上，中国航天永不止步。”

“选择了庄重自强也就选择了丰润豁亮的生活”

7月26日，人民日报微博在其“你好，明天”栏目中，这样点评一则刷屏视频：“近日，一则记录二舅艰难而饱满人生的视频，引发热议。面对命运冷峻的玩笑，二舅没有躺倒。不是苦难成就了二舅，而是他挫败了苦难，隐忍、坚韧且有热忱，一手绝活撑持家庭，也撑起生命尊严。这是一个人的生存史，也是一个群体的心灵史，选择了庄重自强也就选择了丰润豁亮的生活。”

这个故事最早发在哔哩哔哩视频网上，博主“衣戈猜想”通过文学性的旁白与画面，在11分钟视频里记录下二舅苦难而饱满的一生。这个曾经村子里的优秀少年，十几岁时因为发烧，被村医在屁股上打了四针后成了残疾。后来自学木工谋生，一生未婚，收养了一个女儿，现在独自照顾生活不能自理的母亲，还成了村里的“维修多面手”。

视频语言鲜活而富有冲击力——“二舅上小学是全校第一，上了初中还是全校第一。有一天二舅发高烧请假回家，隔壁村的医生一天在他屁股上打了四针，二舅就成了残疾。”“第二快乐的人，就是从不回头看的人。”“老病是生死之间的必要演习。”“我理应度过一个比二舅更为饱满的人生。”

短短一天，视频便登上了该网站热门第一，播放量突破500万，实时在看人数一直保持在3万以上。在这个视频结尾，“弹幕”（ 在网络上观看视频时弹出的评论性字幕）是成千上万网友统一留言“敬二舅”。

新华网微博发表评论指出：“一夜之间，二舅刷爆了我们的朋友圈。11分27秒，浓缩了二舅的一生。正如视频中所说：‘普通人的生活就是这样，普通到不快进一万倍都没法看的。’但谁说，普通的人生不能拥有高贵的灵魂呢？”

“侠客岛”微博就此事的评论《二舅活出了我们向往的饱满人生》，登上了微博热搜。“侠客岛”认为：“回味一番，令岛叔印象最深刻的画面是二舅一瘸一拐依然向前走的背影，最戳中人心的是他最朴素的坚韧与善良。他在挣扎与困难中表现出来的自强与强悍，令人心生敬意。这又何尝不是我们这个民族的品质？”

澎湃新闻微博认为，视频中的二舅，他拥有勇气，竭力去改变自己能改变的。他拥有豁达，能坦然接受自己不能改变的。他拥有智慧，能辨别二者的差异。二舅有一种平凡却不平庸，贫困却不潦倒的风度。

在这条视频下的评论区，来自全国各地的网友，则用自己的亲身体验表达着共鸣。

江苏网友“不知”说：“我觉得像二舅这种人真的还挺多的，他们遍布在这片土地的各个角落，用脚丈量着这片土地，他们身上散发着我们民族的品质，坚毅、顽强、智慧，二舅并没有因为残疾而陷入消沉，而是依然肯定生命的价值，并且用超强意志去重估一切价值。”这条评论，得到了近万个点赞。

广东网友“団子”说：“想起了我的外公，他是村里的老医生、木匠、酿醋人、花匠，或许还有我不曾知道的身份。他写的一手好小楷字，爱喝小酒，脾气不好，但是对我们几个孩子很和蔼。很遗憾没有了解很多他的过去，但他是我心中最博学温柔的亲人，是我最崇拜的亲人。”

网友们想起了自己的大伯、外公、爸爸等，在这些普通人身上，也闪烁着跟视频中的二舅一样的品质。来自海南的网友“应笑我”，引用了一段名言，获得了近2000个点赞，这段话也代表了很多网友对此事的态度——“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。”

值得一提的是，视频刷屏后，原作者“衣戈猜想”发文回应称，收到很多人私信，建议让二舅去各大短视频平台直播。他表示，谢谢大家的关心，但不愿意让二舅去直播或者卖货。“美好的故事应该有一个美好的结尾，让二舅安安静静地陪姥姥生活在那个小山村吧，那就是这个故事最美好的结尾。”

(责编：袁勃、牛镛)