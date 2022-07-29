本报记者 张 红

刘霞公司展位。

于龙河与台湾合作伙伴在第二届消博会现场谈战略合作。

周勇公司展位。

7月25日至30日，第二届中国国际消费品博览会在海南海口举办，主题为“共享开放机遇 共创美好生活”。消博会上，也活跃着海外华商的身影。接受采访的几位华商都已经是消博会的老朋友了。在这个推广品牌、广交朋友的平台，他们收获满满。对于自己在中国市场的未来，他们期待多多。

展会现场令人振奋

“我们这里是西班牙红酒。来，您先品尝一下。”展厅里，西班牙华侨、阿托雷进出口贸易有限公司副总兼市场营销总监刘霞忙着招呼前来咨询的观众。她的身旁是琳琅满目的红酒和色泽诱人的西班牙火腿。

这是刘霞第二次参加消博会了。“今年消博会的产品种类更丰富了。比如，去年只有我们一个展厅有酒。观众想找酒，就会直奔我们而来。今年，我大概观察了一下，除了我们的葡萄酒，也开始有威士忌等其他种类的酒了。”

“今年消博会的规模更大了，参展企业更多了，产品也更丰富了，而且，更加突出了全球首发首秀。”意大利华侨、青田欧桥商贸有限公司董事长周勇也是第二次参加消博会，“去年，我们参加了第一届消博会，效果非常好，超出了预期。一方面，我们企业的品牌影响力得到了提升；另一方面，我们也找到了一些合作伙伴。所以，参加第二届消博会，我们毫不犹豫。有了去年的经验，今年我们的展台面积更大了，工作人员更多了，产品也更多样了。希望今年能获得更多意向客户，进一步推广我们的品牌。”

“从目前情况来看，这次消博会的效果比我们想象的更好，令人振奋。”在会场，看着对外开放第一天的馆内人流，美国华商、寇菲护肤品公司总裁于龙河很高兴，“今年因为疫情影响，我的美国同事过不来。本以为，展会可能受到影响，所以我们是做了一些思想准备的。不过，目前看来，情况很不错。”

本届消博会参展企业和品牌数量均超过首届，吸引国内外参展品牌2800余个，展览面积从首届的8万平方米增加至10万平方米。境外企业参展面积占比由首届的75%增加至80%。在突出新品首发首秀的基础上，新增全球消费论坛、国际时装秀等活动。

中国市场潜力巨大

吸引众多华商的正是中国巨大的市场潜力。

“庞大的中国市场对我们非常重要。我们公司的主要业务是在西洋参的基础上进行天然有机类护肤品的研发、生产及销售。我们在美国威斯康星州有自己的西洋参种植基地，能保证优质原材料供应。同时，我们与威斯康星州立大学皮肤细胞研发团队合作开展各种研究和临床应用等。随着收入的增加，中国民众对有机、天然类产品的需求日益增多。这是我们为什么想在中国落地的原因。目前，我们还在努力实现新技术、新产品的本土化。”远在美国的寇菲护肤品公司董事长蒋勇一直关注消博会的进展。“首届消博会在海口举办的时候，我们就收到了组委会邀请。在海南当地政府的支持下，我们决定在海口的开发区设立一个研发、生产、包装基地以及深加工基地。建基地，这就是我们对中国市场的信心。”

“2015年，我们董事长毛燕伟决定创立阿托雷公司，就是因为看中了葡萄酒在中国市场的发展前景。我们发现，越来越多的中国同胞开始接受葡萄酒、喜爱葡萄酒，在很多社交场合都能看到它的踪影。自2015年公司创立开始，我们的合作伙伴每年都在增加，这更加坚定了我们在中国做事业的信心。2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，提出举办中国国际消费品博览会，境外展品在展期内进口和销售享受免税政策。我们注意到了这个政策，于是，马上通过青田侨乡进口商品城公司报名，顺利地参加了第一届消博会。去年展会期间，我们与很多客户建立了联系，也交到了很多志同道合的朋友。所以，第一届消博会结束的时候，我们立即策划参与2022年消博会。”刘霞说。

同样是在2015年，创立于2004年的意大利欧桥商业有限公司回到中国创办了青田欧桥商贸有限公司。周勇介绍：“我们是最早入驻青田进口商品城的企业，主营意大利葡萄酒、日化产品等。2017年，我们与意大利罗萨露拉酒业集团共同出资成立了外资控股企业。选择在国内成立合资公司，就是因为我们对中国市场抱有极大信心。”

积极抢抓中国机遇

世界贸易组织副总干事张向晨表示，中国举办以消费品为主题的博览会，将对拉动消费、促进贸易和提升经济产生积极影响。消博会和海南自由贸易港建设是中国全面深化改革、推进更高水平对外开放、实现经济高质量发展、促进全球经贸合作的重要举措。

在疫情对全球经济产生巨大负面影响的当下，中国消博会的魅力更加凸显。

“疫情期间，我们有了很多设想和规划。一定程度上，疫情让大家对身体健康、提升免疫力、抗衰老等更加重视，而这恰恰是我们公司的主要发展方向。现在，我们把公司的市场部门分成两大块：一块是以中国大陆市场为主导的东亚板块，一块是以欧美市场为主的国际板块。目前，我们在中国大陆设立了两个分公司，聘请熟悉中国市场的专业人士进行市场规划、建立销售渠道。”蒋勇说。

“这几年的疫情对我们公司业务的确造成了一定冲击。不过，我们对公司在中国的未来充满信心。我们会坚定地做好‘一带一路’上的搬运工，严格做好品质上的把关，严格设置区域保护，让我们的代理商没有后顾之忧，也给广大投资者提供一个很好的创业平台。”刘霞说。

“疫情持续下，我们越发觉得自己的选择明智。中国的防疫取得了良好的效果，我们希望市场能够更快地恢复正常状态。对于未来，我们充满期待。”周勇说。

“参加消博会让我们更加确认，中国市场巨大。”于龙河说，“通过消博会，我们认识了海南，他们也看到了我们的产品。因为疫情原因，我们海口基地的建设受到了一些影响，但我们相信未来会更好。”

正如中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在开幕式致辞中表示的，办好消博会将为更多企业开拓中国市场提供平台。“我们希望这些企业通过消博会快速对接中国市场，共享中国发展机遇。”这也是广大参展商家正在做的事情。

（图片均为受访者提供）

(责编：袁勃、牛镛)