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西部数据交易中心在重庆投用

2022年07月29日05:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报重庆电  （记者刘新吾）西部数据交易中心日前在重庆正式投用，将以打造国内领先的服务数字经济全产业链数据交易场所为目标，力争10年服务数据交易规模达1000亿元。

　　西部数据交易中心是重庆落实《成渝共建西部金融中心规划》中“探索建设西部数据资产交易场所”要求、推动成渝数字化协同交易的重大举措，将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业大数据智能化协同的枢纽，服务成渝地区双城经济圈建设和整个西部地区。针对数据交易确权难、定价难、信任难等交易难点，西部数据交易中心以交易规则为核心，探索通过合规认证机制解决确权难、市场议价机制解决定价难、数据训练机制解决信任难，为市场主体入场交易提供制度保障，激发场内数据交易活跃度。创新交易模式方面，西部数据交易中心通过建立数据经纪人“做市商模式”，自证、他证、凭证的“三证合规模式”，先试后买、安全可信的“数据训练模式”，以及引入数字人民币“支付结算模式”，以积极的探索精神服务数字经济高质量发展。

　　据重庆市大数据应用发展管理局负责人介绍，西部数据交易中心将运用新型数据交易机制激活存量数据价值，打破数据孤岛，实现数据在不同主体间流动、聚集，最大化发挥数据价值与数字赋能效应，为中国数字经济高质量发展源源不断注入新活力。

(责编：袁勃、牛镛)

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