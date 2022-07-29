本报记者 张 帆

“薰衣草，碧水湾，青山环绕着葡萄香，风车转，花儿笑……”云南省弥勒市东风韵小镇万花筒艺术馆里，歌手钟牧龙一亮嗓子，游客们纷纷围拢上来，驻足聆听。来自重庆的游客王阿姨感叹，“这小伙子唱的不就是东风韵，不就是弥勒城嘛！”

眼下，弥勒这座滇南小城，正成为热门旅游目的地。城里大大小小的“口袋公园”，让人流连忘返。“弥勒把城市的空间留给了市民。”钟牧龙把家安在了弥勒。

虽处高原，弥勒却是难得的水乡。甸溪河畔，白鹭展翅，椰树成行；岸堤廊道，草木茂盛，徜徉其间，心旷神怡。弥阳街道禄丰社区支部书记李永德说，以前的河道既窄又弯，接连下雨就会闹水灾，“以前这个时节，我们都在忙着打坝防洪呢，哪有功夫接待游客。”

2017年，弥勒开始对甸溪河开展综合治理，治水、治污、治景、治村，涉及河道64公里。“还河于民，是治理的原则。”弥勒城市发展集团有限公司的王彦菲说，“项目一期已投资4.7亿元，完成了8.3公里的河道治理，初步形成融生态廊道、湿地公园、旅游休闲一体的城市生态空间。”

正是午餐时分，禄丰小学校园里一片欢腾，一年级的小朋友吃完饭在水池边洗饭盒。水池的另一头就是学校的景观长廊和文化墙，火红的三角梅挂满藤架，一簇簇萱草花在草地上绽放，白墙上书写着先贤们的教诲。“我们的学校可美啦，我们就像在花园上学！”小朋友得意地说。学校与甸溪河一路之隔，治河也治村，当地综合整治投入30万元对禄丰小学进行了美化提升、改造。

弥勒亲水，更亲人。入夜，皓月当空，夏虫低鸣，湖泉生态园里，沿着湖堤漫步，夜跑的人三五成群，夜钓的人三三两两，享受闲适、安静和自得。这1700余亩的人工湖造就了弥勒水乡底色，也给弥勒市民提供了康养、健身、怡情的好去处。

车水马龙的弥勒市区，建起了座座“口袋公园”。髯翁路与弥勒大道交会口的一角，浓密的柳荫下，浮萍随风而动；磊磊的山石旁，一株株紫棉木、枫树在挺拔生长。从紧邻的写字楼出来，两三分钟就可以走进这方清幽、安静的“小世界”。在弥勒，这样的大小公园共有21座。

太平湖森林小镇、东风韵小镇、可邑小镇和红河水乡，一个县域内有4个省级“特色小镇”。弥勒在更新“面子”的同时，也没有忽略提升“里子”。2014年以来，全市投资121.68亿元，累计实施棚户区改造17509户，改造面积约211万平方米；2019年以来，投资3.3亿元，实施老旧小区改造，涉及3890户，改造面积约43万平方米。

占地3平方公里的太平湖森林小镇，林木葱郁、花草芬芳，是名副其实的“大氧吧”。草地上，“快乐舞龙队”的大爷大妈们舞起来。如今让老人们如此开心的地方，曾是一片石漠化荒山。项目运营负责人侯志鹏介绍，太平湖投资有限公司从2016年底开始石漠化治理，采取客土改良、植苗造林、环湖整治等方式，构建了200余个景观小品、种植了花卉苗木506万株，已完成5000余亩荒山的治理，重塑了太平湖的生态环境。

弥勒是彝族三弦舞“阿细跳月”的故乡。围绕可邑古村打造的可邑小镇保存着原生态的彝族文化。走进可邑古村，迎面墙上是一幅幅色彩斑斓的壁画，记录着彝家人的婚恋、娱乐和四季生产，村里客栈炊烟袅袅，酒吧人来人往……小镇营运者没有将居民迁移出去，而是将300多户、700多人留在村里照常生活，安排大伙在旅游公司上班，让古村始终保持着古朴但又鲜活的文化风貌。

就像“阿细跳月”从原始的“跳火神”“跳丰收”演变成如今的“跳幸福”一样，弥勒人的幸福感也越来越强。近十年间，弥勒建城区面积扩大近1/3，达24.13平方公里，建成区绿化覆盖率提升了1.2个百分点，达44.8%。城市在长大，城市在变绿，市民的宜居空间也在不断扩大。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 07 版）

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