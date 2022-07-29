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山东省东营市东营区117名选调生在沃野上“墩苗”

为乡村振兴注入青春力量

本报记者  侯琳良  李  蕊
2022年07月29日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　山东省东营市东营区史口镇东寨村，1500亩杞柳长势正旺。“小李来后，村里成立合作社，做大做强杞柳产业，产业振兴之路迈出了重要一步。”东寨村党支部书记张景兰说，选调生李明仁2020年到村里任职后，积极组织流转土地，引进技术专家，培训柳编工，村里的杞柳产业形成了完整产业链，柳编产品在山东省民俗文化博览会上获得金奖。但李明仁并不满足，眼下他正在开展提升杞柳产业附加值的调研，“要千方百计提升村庄造血能力，持续增加乡亲们的收入。”

　　让乡亲们“富口袋”的同时“富脑袋”，是史口镇选调生郑俊华的努力方向。

　　配齐文化活动设施，新时代文明实践站成了乡亲们丰富业余生活的好去处；开办道德讲堂、评选文明家庭，乡风文明不断焕发新气象；发展研学产业，盘活红色资源……在郑俊华的推动下，史口镇一步步实现由“美面子”到“富里子”的蝶变。东寨村村民张国亮满脸幸福地说：“现在俺们腰包鼓，村里文化活动多，乡里乡亲关系好，日子美着哩。”

　　近年来，东营区精心搭台、精细培育、精准选用，让117名选调生在基层墩好苗，为乡村振兴锻造一支高素质、年轻化、专业化的干部队伍。“基层有不一样的风景，乡村有火热的人生。选调生既要当好振兴乡村的‘领头雁’，也要当好创新实干的‘孺子牛’。”东营区委常委、组织部部长赵波说。

　　如今，在东营区，选调生们活跃在乡村沃野上，深入了解基层，不断增长本领，绽放青春力量。

　　六户镇选调生、李宅村包村干部任婷最大的心愿就是让村民的腰包再鼓一些。2021年，她帮助村里成立了阳光李种植养殖农民专业合作社，建成了新型农民培训基地，建设了4座高标准温室大棚，引进种植耐盐碱油桃，进入盛果期后可年产油桃7万斤。在项目带动下，村里20多名困难群众在家门口实现了就业，每天收入近百元。“多为群众办实事、办好事，是我的初心，我会继续努力下去。” 任婷说。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月29日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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