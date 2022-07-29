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江苏省泗阳县推行全域土地整治

告别看天吃饭  实现旱涝保收

姚雪青  张耀西
2022年07月29日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　盛夏时节，江苏省泗阳县圩河村千亩稻田里，村民陈永周正在灌水，“土地整治后，地力提升了，用水不愁了。你看这水稻长势，一亩650公斤跑不了！”

　　同样一片地，以前是另外一副模样。“中间高，两头洼，老天爷赏多少吃多少；田间都是泥土路，雨天车子进不去、出不来。”陈永周感慨道。

　　圩河村的变化，得益于土地整治项目的实施。泗阳县县委书记马伟介绍，县里推行全域土地整治，以土地平整、灌溉排水、田间道路整修和农田生态保持为重点，截至目前整治土地40余万亩。

　　整治后，小田变大田，碎田变整田，瘦田变肥田。临河镇房湖村种植大户孙传友高兴地说：“以前因为打不上水，两次‘旱改水’都没成功，一年只能种一季麦子，还是‘望天收’。土地整治后，地头就是电灌站，旱涝保收，每年每亩能多打1200斤水稻。”穿城镇人大主席陈敏说，土地整治后，基础设施配套了，复种指数高了，农民流转土地的积极性持续上涨。

　　“县里耕地保护、土地节约集约利用工作，获得2022年国务院督查激励。”泗阳县自然资源和规划局党组成员祝龙介绍，土地整治项目给全县新增耕地1.3万亩，年增收粮食1400余吨。另外，通过秸秆还田、地力提升和水肥改造，土壤有机质含量迅速提升，一年稻麦平均亩产1100公斤以上，比整治前增产38%。

　　土地平整连片，现代农机大显身手，泗阳县优质小麦、优质稻米、优质蔬菜等现代高效农业扩大到58万亩，粮食连年丰收，绿色优质农产品比重超70%。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月29日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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