本报记者 张 杰 庄雪雅

近日，随着首对500米的长钢轨从长轨运输列车上缓缓牵出，由中国国家铁路集团有限公司牵头、中国电建市政集团承建的印尼雅万高铁正式启动正线有砟轨道铺设工作，标志着雅万高铁建设全面转入线上施工阶段。

雅万高铁是中印尼共建“一带一路”、深化务实合作的标志性项目。该项目连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将更加方便当地民众出行，促进当地经济社会发展。

“印尼铁路运输史上重要的里程碑”

“要保证一条高铁线路运行平稳安全，钢轨焊接点要越少越好，这就意味着单一钢轨长度越长越好。经过技术研讨，我们向印尼方建议采用中方生产的50米钢轨。”中国电建市政集团印尼雅万高铁项目经理汪占云告诉记者，雅万高铁采用的50米钢轨，经中国国内铁路运输、海运及印尼境内铁路运至万隆铺轨基地，在基地内焊接成500米长钢轨，再使用长轨运输列车运至施工现场进行铺设。

起初，这一方案遭到印尼国家铁路公司安全部相关负责人的质疑，“印尼铁路老化，没有运输超过25米钢轨的经验，因此不具备运输50米钢轨的条件，更谈不上铺轨了。”中国国家铁路集团有限公司协调中国铁道科学研究院及相关机构做出了中国国内和印尼境内铁路两部分钢轨运输的技术方案。为了打消印尼方的顾虑，中方提出，先解决50米钢轨从中国运到雅加达的海运问题。经过深入调研，中方最终找到符合停泊、储存和运输条件的芝拉扎港。当时的芝拉扎港仅是一个具备装卸和存储煤、糖和大豆等散装货物的小港口，距离最近的铁路网线还有一定距离。为保证钢轨卸载顺利，中方对该港口进行升级改造，在码头架设了尺寸合适的龙门架，换填了仓储区，修建了连接岛内铁路货运网线的铁路轨道。改造完成后，中方团队给印尼方进行了实验室数据模拟演示。数据证明，印尼铁路可以达到运载50米钢轨的标准。

随后，印尼方提出必须在当地现有火车线路上进行运输试验。第二次承载钢轨运输试验获得了令人满意的结果。“科学数据和现场试验得出的可行性，让印尼方终于放心了。”汪占云说。

印尼国家铁路公司为此专门向中方发来感谢信表示：“50米钢轨运输是印尼铁路运输史上重要的里程碑，具有划时代的意义，对中国电建为印尼铁路运输事业所作出的努力和贡献表示诚挚的感谢。”

凭借这种钻研精神，中方团队不断攻坚克难，与印尼方协调合作，稳步推进雅万铁路建设，力争如期高质量建成：

2019年9月24日，雅万高铁项目首座连续梁合龙；

2020年11月15日，首座千米以上隧道顺利贯通；

2021年3月18日，全线最高墩身、最大悬臂T构连续梁顺利合龙；

2022年4月30日，由中企修建的终点站德卡鲁尔车站站房主体结构封顶；

2022年5月29日，全线最长桥梁架梁通道打通……

6月底，随着2号隧道贯通，雅万高铁实现了全线新建13座隧道的全部贯通，总长约16.64公里。中方团队克服技术困难和新冠肺炎疫情等影响，确保了13座隧道的顺利贯通。目前，雅万高铁隧道、涵洞工程已全部完成，全线土建工程完成量超过91%，工程建设转入铺架施工阶段。

“必将为印尼经济社会发展带来积极影响”

在雅万高铁的建设过程中，中国企业的技术实力和社会责任担当都得以展现。在爪哇岛贾雅村，有一条“顺心路”。谈起这条路的由来，村长纳斯润说，当地暴雨频发，但排洪一直跟不上。雅万高铁中方建设团队得知这一情况后，帮助村庄修缮了排洪渠，修复了受灾路段，还为该村新修了水泥便道，让村民们出行更加安全便捷。纳斯润带着村民专程赶到项目部致谢，并将这条路命名为“顺心路”。

项目启动几年来，中方帮助当地民众“顺心”的事例还有很多。鸡西渡村海拔较高，旱季时，村民只能靠人工运水。在中方团队的帮助下，水井翻修了，管材也更换了，村民们在家门口就能取到水。

曾经发生水灾后，雅万高铁项目部还积极向受灾村民提供大米、面粉等食物，帮助当地村庄清理排水沟、修复道路、维修水闸、疏通河道等，展现了中国企业的担当。

与此同时，雅万高铁的建设为沿线经济发展带来新机遇。万隆附近的Rw18村村长阿瑟普兴奋地告诉记者，西爪哇省政府很早以前就规划搬迁到附近，但一直未能实现。“等明年雅万高铁投入使用，这里将成为万隆最重要的交通枢纽之一，大家的好日子也越来越有盼头！”

作为印尼首条高速铁路，雅万高铁将有力带动沿线地区打造“经济增长带”。通车后，雅加达和万隆之间的物流将更加通畅。万隆是印尼纺织业中心，物流运输效率的提升将大大降低万隆纺织品的运输成本，有助于产业提质升级。此外，雅万高铁还将对沿途的众多工业园区产生良好的辐射和拉动作用，创造就业、吸引投资，助力新兴产业发展，更好带动沿线地区经济发展。

“雅万高铁促进了印尼现代化交通网建设，必将为印尼经济社会发展带来积极影响。”印尼海洋与投资统筹部长卢胡特在考察项目时表示。

“感谢中方团队传授的技术和经验”

在万隆焊轨基地配轨车间内，阿迪正在给钢轨除锈。他曾是当地的一名农民，经过严格的技术培训，如今已经熟练掌握焊前检查、除锈、吊装等技术。“现在，我已经可以独立作业，不需要中国师傅在旁边指导了，大家对我的工作能力很有信心。”阿迪说。

当初，随着设备陆续进驻，阿迪和同事们一开始都不知所措。“很多来应聘的印尼人以前是农民或者普通工人，对高铁建设没有任何概念。”负责项目翻译联络工作的印尼籍员工黄爱庭对记者说，针对印尼缺乏高铁建设各类专业人才的状况，中方团队非常重视培训当地员工，并采取“一带一”的方式，直至当地员工考核达到相应水平。“现在项目上的印尼员工，已熟练掌握相关技术，其中不少人以后可以继续从事高铁的运营维护工作，这也解决了他们的生计问题。”黄爱庭表示。

“当时我听说印尼要建设东南亚第一条高铁，非常激动，专门从外岛来到雅万高铁项目部寻找就业机会。”如今在雅万高铁一号梁场工作的印尼籍员工詹振豪告诉记者，雅万高铁将是印尼铁路历史上的里程碑，希望能在工程建设中留下自己的名字。

2019年，因工作与培训成绩优秀，詹振豪在项目部的推荐下，参加了雅万高铁印尼员工赴中国的交流活动，真正体验到了中国高铁的先进与便捷、安全与高效。詹振豪说，现在他能独立完成制梁、管理运输甚至指挥吊装，这让他很有成就感。“感谢中方团队传授的技术和经验，为印尼培养了第一批高铁技术人员。”

（本报雅加达、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)