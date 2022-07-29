邵革军

习近平总书记强调：“要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。”中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确，“支持万州、达州、开州共建川渝统筹发展示范区”。近年来，万州、达州、开州三地树牢“一盘棋”思想，编制完成《万达开川渝统筹发展示范区建设方案》，扎实推进重大政策、重大项目、重大改革出台，探索出一条区域一体化发展新路子。

推进基础设施互联互通，共同融入新发展格局。聚焦“外部畅联”，推动成达万、西达渝高铁建设，打通成渝地区衔接京津冀、长三角、粤港澳等地区的综合交通运输通道。聚焦“内部直连”，做好区域内直达快速通道、高速公路建设，打造城市间“半小时通勤圈”，增强区域经贸交往能力。聚焦“质效提升”，加快达万铁路扩能改造和万州新田港、开州港开发建设，畅通区域货物出海通道，提升大宗物资双向进出能力。加快构建畅联高效的综合立体交通运输体系，不断提高集聚辐射能力、增强服务带动功能，才能更好推动万达开川渝统筹发展示范区融入新发展格局。

推进产业发展协同协作，共同壮大区域经济。坚持“大抓工业、重抓制造业”，推进国家级产业园区共建共创，创新利益共享模式，提高产业链供应链现代化水平；突出发挥好区域内天然气、锂钾等资源优势，加大资源转化力度、互补发展配套产业。同时，整合区域内的巴文化、红色文化、自然生态文化、民俗文化、三峡文化等资源，加快文化旅游融合发展。实践表明，重点突出、发挥优势、各展所长、整合资源，有助于构建产业协同发展体系，形成“一体化”发展效应。

推进改革开放走深走实，共同激发内生动力。近年来，我们协同探索经济区与行政区适度分离改革，推动人流、物流、资金流和信息流加快集聚、自由流动；推进科技创新，共建共享科技创新成果，共同促进成果转化应用；深化对外开放，高水平推进对外开放口岸建设，联动开展招商引资；优化区域营商环境，对国家政策范围内的行业和产业不设区域政策门槛，让良好的营商环境成为发展的靓丽名片。推动区域经济不断焕发新的生机和活力，需要持续深化综合配套改革试验，联手打造内陆改革开放高地。

推进生态环境联防联治，共同守护巴山蜀水。坚持“共抓大保护、不搞大开发”，强化突发环境事件联防联控合作，完善生态环境分区管控体系，探索生态环境保护“一张负面清单管三地”机制；协同共建三峡库区生态廊道、秦巴山区生态屏障、明月山绿色发展示范带和嘉陵江—渠江绿色生态经济带。确保长江上游“青山常在、绿水长流、空气常新”，必须坚持生态共建、环境共保，夯实区域高质量发展的生态基础。

推进公共服务共建共享，共同打造高品质生活圈。协同推进城乡融合发展，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。加快城乡基本公共服务均等化普惠化，拓展教育、医疗卫生、人力资源、社会保障等领域合作，协同建设职业教育培训中心、技能型人才培养培训基地。万达开川渝统筹发展示范区建设的成效，将体现为千千万万个家庭幸福指数的提高和人民生活的持续改善。

万达开川渝统筹发展示范区建设渐入佳境，未来成果可期。新的征程上，我们将以更高政治站位、更强责任担当、更实工作举措，真抓实干、埋头苦干，加快推动相关建设提速提质、整体成势，以新作为新气象再创新业绩。

（作者为四川省达州市委书记）

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)