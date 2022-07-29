本报记者 徐 靖

“胡建生同志已经走上领导岗位，除了做课题还要多调研……”2021年7月23日，一场党员大会在中科院合肥物质科学研究院内举行。作为党员发展对象，中科院合肥物质科学研究院学术委员会委员、等离子体所副所长胡建生正在接受党支部评议。他认真听取其他党员发言，把一条条意见认真写在笔记本上……

如饥似渴地学习，把好经验技术引进来

胡建生1994年毕业于西安交通大学电子工程系，其后一直在中科院合肥物质科学研究院学习和工作；1998年获得核能科学与工程专业硕士学位，2008年获得等离子体物理专业博士学位。

2000年，因为一次国际合作，胡建生获得赴意大利访问学习的机会。初到欧洲，胡建生感觉到了差距，国外实验室的条件、仪器设备的先进程度都让他感到羡慕。

“比如质谱仪，”胡建生说，“这是一种在超高真空中测量不同气体成分的仪器，要求特别精确，当时国内无法生产，进口的装备也只能在一张纸上画出一条轨迹，需要人工测量才能得出数据。可当时的意大利，数据结果已实现了电脑采集，直接存储和处理。”

差距激发了胡建生的斗志：“我要加紧学习，把好的经验和技术带回去。”他如饥似渴地学习，成果丰硕。随后，意方希望胡建生延期一年，原本一年的交流访问变成了两年；再后来，意方希望胡建生再次延期，但胡建生拒绝了。

当时，国内有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）正在全面建设，深耕核聚变研究领域的胡建生，看到了中国在核聚变领域的希望，心早就飞回了祖国……

胡建生说，从事科研工作多年，常常出国学习访问，也有不少机会留下，但他从没有动摇过。“仪器设备再先进，也不是我们的，没有归属感。在国内我可以发挥更重要的作用，这是我们自己的事业。”

深受身边党员激励，郑重递交入党申请书

“我迫切渴望成为党的一员……”2020年7月，胡建生郑重地向党组织递交了入党申请书。这份申请书，在他心中分量很重，酝酿了很多年……“年轻的时候，总觉得自己有很多不足，和入党的要求存在差距，很多次掂量再掂量，又放下了。”胡建生说。

上世纪90年代，等离子体所正在建设中国第一台大型超导托卡马克装置，工期短、任务重、经费少，面临着方方面面的困难。“最困难的时候，所里要借钱给大家发工资。”胡建生说。

虽然困难重重，但很多人选择了坚守，他们其中很多人都有一个共同的身份——共产党员。“攻关这个课题是件很荣耀的事情，不是用金钱可以衡量的。人一辈子能干几件大事？这就是一件！”一名党员同事的话让胡建生豁然开朗，也让他对共产党员这个身份产生了由衷的敬佩。

随后，胡建生发现，身边有很多带头人都是党员。2012年，全超导托卡马克核聚变实验装置出现了一次故障，需要马上加班加点检修设备，最先向课题组组长胡建生报名的，是课题组里的党员。“每当遇到艰难的攻关任务，我们都会组织党员攻关团队，身边党员们的一言一行我都看在眼里。他们处处带头，时时做表率，令人敬佩。”胡建生说。

“这么多年，对党组织的渴望始终没有变，我深受身边党员激励，是他们让我鼓起勇气写下了入党申请书。”胡建生恳切地说。

不断加强理论学习，以更强使命感投入科研

胡建生办公室的书架上摆满了两类书：一类是专业书籍和杂志；一类是党建书籍。

两年来，胡建生积极参加党组织的各种活动，认真学习习近平总书记重要讲话精神，学习党章党规，阅读党史资料。他向党支部交了10份思想汇报，同时还坚持撰写学习心得：“每当习近平总书记发表重要讲话，我都认真学习、深刻领会，并把自己的领悟写下来，然后思考如何应用到科研中。”

2020年，胡建生担任中科院合肥物质科学研究院等离子体所副所长。他坦言，必须不断加强理论学习，才能够胜任领导岗位。

“我会继续以党员标准要求自己，以更强使命感投入科研，在攀登科技高峰中践行对党忠诚。”胡建生说。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 06 版）

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