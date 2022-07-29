原标题：新增国家公路一半以上布设西部地区——精准供给完善路网体系

纵贯天山脊梁的新疆独库公路，即将迎来“升级版”——高速公路。

“在新增联络线中，包括奎屯至库车的高速公路，该线建成后将成为沟通新疆天山南北的全天候便捷通道。”交通运输部综合规划司副司长王松波在近日召开的《国家公路网规划》专题新闻发布会上表示，此轮规划通过优化一批、新增一批、扩能一批国家公路路线，将为人民群众提供更加优质的现代化公路交通运输服务，为国家经济社会现代化发展提供更加有力的支撑和保障。

随着《国家公路网规划》（以下简称《规划》）正式对外公布，国家公路网到2035年的建设蓝图已然绘就。届时，我国公路交通将发生哪些变化？新增线路布局有何考量？经济社会发展如何受益？

蓝图擘画更精准

“此次《规划》的出台，历经3年研究论证，是在我国进入第二个百年奋斗目标新征程上指导国家公路高质量发展的纲领性文件。”交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任舒驰说。

国家公路网是国家综合立体交通网的基础，也是主骨架的重要组成部分，其持续健康发展离不开科学系统地规划布局。改革开放后，我国先后印发了《国家干线公路网（试行方案）》和《国道主干线系统规划》。2004年，针对国道主干线联网不够、覆盖面不足、标准不统一等问题，《国家高速公路网规划》发布实施，首次采用放射线与纵横网格相结合的布局方案。2013年，《国家公路网规划（2013—2030年）》印发实施，首次提出国家公路网由提供高效服务的国家高速公路网和提供普遍服务的普通国道网两个层次路网组成。

在上述规划指导下，国家公路网建设成效显著。数据显示，截至2021年年底，我国公路总里程达528万公里，路网规模位居世界前列，高速公路里程居世界第一位。以国家高速公路为主体的高速公路网络，覆盖了98.8%的城区人口20万以上城市及地级行政中心，连接了全国约88%的县级行政区和约95%的人口。普通国道基本覆盖县级及以上行政区和常年开通的边境口岸。国家高速公路中双向六车道及以上的路段占比达20.9%。全国普通国道二级及以上占比为79.6%。98%以上的路面实现了沥青或水泥混凝土铺装。

“但在综合考虑人口和面积等因素后，我们与发达国家相比仍存在一定差距。”交通运输部规划研究院副院长石良清指出，我国每万人拥有公路里程37.4公里、拥有高速公路里程1.2公里，分别为美国的18%和50%，公路综合密度仅为美国的37%、日本、法国的25%左右。在通达深度方面，我国高速公路基本覆盖了城镇人口20万以上城市，而美国州际公路、德国高速公路连接了所有5万人口以上城市。

为更好推动国家公路网高质量发展，《规划》应声出台。在此轮《规划》中，国家公路网总规模由原来的约40万公里增加到了约46.1万公里；增设了12条服务特大、超大城市的都市圈环线；国家高速公路连接目标由城镇人口超过20万的城市调整为城区人口10万以上市县。

“这体现了《规划》‘用足存量’与‘做优增量’并重的思路，强调以技术创新和科技赋能来提升现有国家公路网的利用效率，同时力求实现新增路线更加精准有效。”石良清介绍，“用足存量”指的是注重挖潜，提升现有通道能力，充分利用既有设施进行改扩建和升级改造；“做优增量”即注重提高国家高速公路的合理通达深度，兼顾效率与公平。

路网体系更完善

“浙江人民期盼多年的沪甬、沪舟甬两大跨海通道以及青田至厦门等公路被纳入此次《规划》，山区海岛区位条件将得到全面改善，所有山区海岛县实现国家高速公路和国道两个全覆盖。”浙江省交通运输厅副厅长汪东杰表示，构建畅通省际、强化都市、覆盖县乡、优化衔接的现代化公路网，对于推进区域交通一体化、确保人人共享发展成果、促进共同富裕具有不可替代的重要作用。

在《规划》指导下，浙江省的交通“工笔画”已经徐徐展开。根据最新布局，浙江省内国家高速公路将由18条增加至22条，普通国道由15条增至19条，总规划里程超过10000公里；新增杭州都市圈环线等一批关键项目，加快实现杭州至地级市、地级市至所辖县（市）、城市主城区3个“1小时交通圈”。

《规划》根据国家区域重大战略需要，对路网体系进行各有侧重地补强。王松波表示，京津冀、粤港澳、长三角作为三大引领全国高质量发展的动力源，重点在完善城市群公路网；对于长江经济带、黄河流域两大生态保护重点区域，则从服务沿线综合交通走廊建设和旅游产业发展等角度进行补充。比如，新增的兰考至乌海普通国道，形成了跨越河南、陕西、内蒙古三省份的沿黄河旅游风景道，对于支撑黄河流域打造具有国际影响力的黄河文化旅游带将发挥重要作用。

城市之外，广袤公路网也连接着广大农民的致富梦。据统计，2011年到2021年间，农村公路总里程从356.4万公里增加到446.6万公里，1040个乡镇、10.5万个建制村通了硬化路，超6万座农村公路危桥得到改造，实施安全生命防护工程超127万公里。

《规划》出台后，交通运输部将启动新一轮农村公路建设改造，力争到2025年，便捷高效、普惠公平的农村公路网络将得到进一步完善。交通运输部公路局副局长王太提到，下一步将重点实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，“发展‘农村公路+’模式，促进农村公路与产业深度融合发展，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设，服务乡村产业发展，让农民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强”。

补上西部留白

全国交通一幅画，相比于国家公路网络比较完善的东部、中部地区，西部交通留白处将如何勾画？

《规划》显示，此次新增国家公路一半以上布设在西部地区，主要是用于改善出疆入藏交通运输条件、提升西部陆海新通道能力、强化成渝地区双城经济圈枢纽功能、增强沿边抵边等重点区域路网韧性、提高优质产业资源联通效率等。

“《规划》统筹考虑东部、中部、西部地区发展差异和阶段特征，在地广人稀、经济社会发展相对滞后、交通还存在较大留白的西部地区，重点拓展国家公路覆盖范围，实现联网贯通。”王松波表示，在最新布局中，交通运输基本公共服务均等化被摆在了突出重要的位置，新增路线将加强对革命老区、边疆地区、贫困地区、垦区林区等特殊类型地区的支撑和引领。例如，增设的南京至信阳、和县至襄阳等高速公路，进一步强化了大别山革命老区与长三角城市群的直连直通，提升了对外连通水平。

新疆地处西部腹地，地域辽阔，如何通过补齐公路网短板，支撑新疆丝绸之路经济带核心区建设、惠及当地发展，仍大有空间。据新疆维吾尔自治区交通运输厅厅长艾山江·艾合买提介绍，《规划》将新疆4条路线调增为国家高速公路，15条路线调增为普通国道，并将部分既有线路延长，优化完善干线路网布局，基本消除普通国道等外路及断头路，解决留白问题。

“到‘十四五’末，全区公路总里程力争达到22万公里（含兵团），高速公路和一级公路总里程达到1万公里以上，全疆干线公路成环成网，全面构筑东联西出、南北畅通的快速路网格局。”艾山江·艾合买提说。（记者 齐慧 纪文慧）

(责编：赵竹青、陈键)