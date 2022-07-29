原标题：多部门联合发文加强家政劳务品牌建设 引导更多农村妇女到家政服务领域就业

近日，人社部办公厅、国家发改委办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司、全国妇联办公厅联合印发《关于进一步加强家政劳务品牌建设的通知》（以下简称《通知》），充分发挥家政劳务品牌带动作用，引导更多农村劳动力特别是农村妇女到家政服务领域就业，扩大家政服务有效供给，推动家政服务提质扩容。

《通知》明确，加强分类指导，壮大提升家政劳务品牌规模。广泛开展家政劳务品牌摸底调查，全面掌握本地区劳务品牌数量、分布和基本运营情况，建立本地区家政劳务品牌台账，形成指导目录，实施动态管理，培育一批有特色、有规模、有影响力的家政劳务品牌。

《通知》提出，畅通对接渠道，支持家政劳务品牌开展劳务输出。在东西部协作、对口支援以及本地区劳务协作中，为家政劳务品牌搭建对接渠道，支持家政劳务品牌在家政服务劳务对接助力乡村振兴行动、家政兴农行动中发挥作用。搭建“政府部门+家政劳务品牌+家政劳务输出基地”模式，开展家政服务劳务输出。

在加强技能培训，提升家政劳务品牌质量方面，《通知》要求，实施职业技能提升行动、康养职业技能培训计划、国家乡村振兴重点帮扶县职业技能提升工程，对从业人员开展技能培训，按规定落实好职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、生活费补贴等政策。鼓励各类培训机构、职业院校开展家政劳务品牌相关职业技能培训，按规定纳入补贴性职业技能培训范围。

《通知》还强调，加强规范引导，推动家政服务劳务品牌健康发展。加强标准化建设，发挥行业主管部门、行业协会、龙头企业的作用，围绕家政服务培训、服务机构分级评价、家政服务信息化等领域，加强标准制修订工作，完善家政劳务品牌标准体系，提高家政服务标准化水平。鼓励有条件的家政劳务品牌向员工制家政企业转型，推动家政服务职业化、规模化发展。（记者王维砚）

(责编：赵竹青、陈键)