记者 李金磊

原标题：注意，你的住房公积金可能涨了！

7月28日，“北京住房公积金缴存上限大幅上调”登上热搜。

中新财经记者注意到，自2022年7月以来，多地调整了住房公积金缴存基数，明确了新的缴存基数上下限，很多人的住房公积金也迎来了上涨。

多地调整住房公积金缴存基数上下限

目前，北京、上海、广州、深圳等多地已调整住房公积金缴存基数上下限。

其中，北京住房公积金管理委员会办公室28日发布通知，自2022年7月1日起，2022住房公积金年度住房公积金缴存基数上限为31884元；月缴存基数下限为2320元。

北京各住房公积金缴存比例对应的月缴存额上限。

缴存基数上限比2021年的28221元提高了3663元。如按照12%的缴存比例，最高每月可缴存7652元，其中，单位和个人各缴3826元，月缴存额比上年度上限提高了878元。如果最低5%缴存，那么月缴存额上限则为3188元，其中，单位和个人各缴1594元。

另外，上海住房公积金和补充住房公积金缴存基数最高不超过34188元，最低不低于2590元。住房公积金按职工本人和单位各7%的缴存比例所对应的月缴存额上限为4786元，月缴存额下限为362元。

2022年度上海市住房公积金月缴存额上下限。

广州明确，调整后的缴存基数不低于本市最低工资标准(现行标准为2300元)，不高于本市统计部门公布的2021年全市在岗职工月平均工资的3倍，即36072元。

深圳明确，调整后的缴存基数不得超过本市统计部门公布的2021年度全市在岗职工月平均工资的3倍，即不超过38892元。2022年1月1日前已在单位就职的职工调整后的缴存基数不得低于上一年度本市月最低工资标准2200元，2022年1月1日后新参加工作、新调入职工的缴存基数不得低于2022年度本市月最低工资标准2360元。

可见，住房公积金不是你随意想交多少就交多少，不能太低，也不能过高，缴存基数上限一般是上一年度职工月平均工资的3倍，而下限一般是当地的最低工资标准。

7月起你的住房公积金缴存基数或有变

各地公布新的住房公积金缴存基数上下限，但职工个人的住房公积金缴存金额是否变化，就要看你的住房公积金缴存基数是否调整了。

按照《住房公积金管理条例》规定，职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例。

住房公积金缴存基数什么时候调整呢？一般是每年的7月份，因为住房公积金是以当年7月1日至下一年6月30日为一个年度单位进行调整的。

所以，从2022年7月份开始，多地住房公积金缴存基数就调整为职工本人2021年月平均工资。

资料图：北京住房公积金管理中心。中新网记者 李金磊 摄

比如，上海明确，职工住房公积金的缴存基数由2020年月平均工资调整为2021年月平均工资。广州明确，住房公积金缴存基数调整为职工本人2021年月平均工资。深圳明确，自2022年7月1日起，各住房公积金缴存单位应当调整并执行调整后的住房公积金缴存基数，缴存基数为2021年职工个人月平均工资。

因此，如果你的2021年个人月平均工资有上涨，在住房公积金缴存比例不降低的情况下，你的住房公积金月缴存额也会变多。

举个例子：如果2020年度你的月平均工资为8000元，2021年涨到了9000元，缴存比例一直是12%，在缴存基数调整后，本人和单位月缴存总额从1920元(个人和单位分别960元)涨到了2160元(个人和单位分别1080元)，增加了240元。

怎样查询自己的住房公积金缴存基数是否提高了呢？

查询方式是多样的。

可以查询自己的工资条或跟单位的经办人员咨询确认。也可以在线查询，进入当地公积金管理中心官方网站或APP，登录个人的公积金账号即可查询。或者通过支付宝等第三方应用查询，也可以拨打住房公积金热线12329进行电话查询。

还可以选择线下查询，携带身份证等证件到当地住房公积金管理中心服务大厅查询。你住房公积金每月缴存多少？

(责编：赵竹青、陈键)