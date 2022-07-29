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银保监会、人民银行：11月20日起开展特定养老储蓄试点

2022年07月29日17:56 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者罗知之）为加快推进商业养老金融业务发展，进一步丰富养老金融产品供给，满足人民群众多样化养老需求，近日，银保监会和人民银行联合发布了《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》（以下简称《通知》），启动特定养老储蓄试点。

《通知》明确，自2022年11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点银行特定养老储蓄业务总规模限制在100亿元人民币以内。

据介绍，特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。

《通知》要求试点银行做好产品设计、内部控制、风险管理和消费者保护等工作，保障特定养老储蓄业务稳健运行。

(责编：罗知之、吕骞)
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