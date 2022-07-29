7月28日，第四届全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会（以下简称“大会”）在乌镇正式开幕。大会开幕式上发布了“2022年（第二届）工业互联网融合创新应用·行业推广行动”一系列成果，包括《2022工业互联网行业融合创新应用报告》《工业数字化转型评价综合指数》，公布了2022年度12个优秀应用案例。大会期间还举办了“工业互联网融合创新应用·行业成果展”。

“我们重点围绕工业企业数字化转型解决方案，征集到了各行业领域数百个工业互联网融合创新实践的应用案例，并组织开展应用调研和评审论证，组织编制了《2022工业互联网行业融合创新应用报告》。”中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长、国家制造强国建设战略咨询委员会委员熊梦在大会现场发布了2022年行业推广行动相关成果。

“中国工业经济联合会在2021年联合十多家全国性的行业协会及联合会，成功开展首届工业互联网融合创新应用行业推广行动的基础上，今年继续开展第二届行动。”据熊梦介绍，编制发布《2022工业互联网行业融合创新应用报告》，是希望通过深入系统研究和持续实践，汇聚更多的专家、学者和企业家参与该领域，为更多企业工业互联网的创新发展提供重要的借鉴和帮助。“为了确保案例评审的专业性、权威性，中国工业经济联合会与工信部赛迪研究院共同发起中国首个《工业数字化转型评价综合指数》，并将其作为案例遴选的主要的参考标准。”

据介绍，“工业数字化转型评价综合指数”是面向企业、细分行业和区域，开展多层次、体系化的评价，按照技术、业务、管理三大维度，设立了数字化转型的一系列评价指标，建立了从点到线到面的整体综合指数体系。

“2022工业互联网融合创新·行业推广行动”汇集全国各工业行业数字化领域具有代表性的应用案例近千个，基于平台化设计、智能化制造、数字化管理、个性化定制、服务化延伸、网络化协同六大方向展现的创新性和典型性，最终遴选出12个行业应用典型案例，它们分别是：鞍钢集团矿业有限公司、国家电网有限公司、中建材信云智联科技有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、菲尼克斯(中国)投资有限公司、中孚信息股份有限公司、山东魏桥创业集团有限公司、波司登集团、上海化学工业区、新凤鸣集团股份有限公司、巨石集团有限公司。

据悉，2021年，中国工业经济联合会联合十大全国性行业联合会（协会）共同开展了首届“工业互联网融合创新应用·行业推广行动”。首届推广行动面向传统行业，通过企业自荐和行业协会推荐等渠道进行案例征集，共征集到细分行业的应用案例近200个，并遴选出100个行业应用优秀案例和2021年度12大典型案例，形成了《2021年工业互联网行业融合创新应用报告》等研究成果，对促进工业互联网的行业融合应用，推动产业转型升级发挥了积极作用。

为贯彻落实今年两会《政府工作报告》中提出的“促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局” “促进产业数字化转型”“加快发展工业互联网”，在重点领域及传统行业拓展工业互联网应用范围，完善技术产业创新生态，“2022年(第二届)工业互联网融合创新应用·行业推广行动”继续面向各传统行业、工业互联网产业相关企业和单位发出邀请，并重点围绕企业数字化转型解决方案征集年度工业互联网融合创新应用案例。

今年的推广行动在去年的基础上扩大了行业征集范围，聚焦重要行业应用需求， 扩大征集渠道，线上线下面向相关企业和单位进行征集，并组织以行业协会代表、院士及专家组成的专业评审队伍进行评议论证。

本次推广行动更加切实的作为供需双方沟通和对接的渠道，匹配符合条件的工业互联网平台为企业赋能，提高平台企业赋能用户的效益，加快企业应用工业互联网平台实现数字化转型的步伐，打通不同行业间的交流互通。

工业互联网融合应用不同于互联网创新应用，工业互联网的主战场在实体经济，特别是工业领域，面向工业、立足工业、服务工业。这要求工业互联网必须与各行业各领域技术、知识、经验、痛点紧密结合，多元性、专业性、复杂性高，这决定了推动工业互联网融合应用需要持续发力，久久为功。据熊梦介绍，工业互联网创新应用已经从龙头企业内部扩展到了产业链的上下游，正在形成大中小型企业融通创新发展的格局。未来，中国工业经济联合会将继续携手各行业联合会、协会，实施工业互联网融合创新应用行业推广行动。

(责编：董童、李源)

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