昨天，在2022全球数字经济大会主论坛上，中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，2021年全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元。中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18.5%，仅次于美国的15.3万亿美元，位居世界第二。

白皮书显示，从规模来看，中国数字经济规模相当于美国的46%。从占比看，德国、英国和美国的数字经济占GDP比重分别位列前三位，均超过65%。从增速看，挪威数字经济同比增长34.4%，位居全球第一，另外南非、爱尔兰、新西兰等13个国家数字经济的增速超过20%。

“回顾过去二十年中国数字经济增长情况，数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。”中国信息通信研究院院长余晓晖表示，2021年数字经济规模达到45.5万亿元人民币，同比名义增长16.2%。我国数字经济加速转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

“从产业数字化角度来说，我们现在看到的数字化转型还只是一个开始。”余晓晖表示，我们会在未来的十年、二十年中面临更为全面和深刻的全球数字化转型，这也会构成第四次工业革命的主要方向。

白皮书认为，数字技术创新仍是全球战略重点，数字化转型正由效率变革向价值变革、由企业内向产业链价值链拓展，面向实体经济的工业/产业互联网平台快速发展，释放数据要素价值成为各国共同探索的方向。（记者 孙杰 实习记者 夏骅）

(责编：袁勃、牛镛)

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