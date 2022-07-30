7月29日21时28分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号03组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（邱立军 摄）

7月29日晚间，长征二号丁遥六十五运载火箭在西昌卫星发射中心成功将遥感三十五号03组卫星A星、B星、C星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，起飞推力约300吨，对应700公里太阳同步圆轨道的运载能力为1.2吨，具备不同轨道要求的单星、多星发射能力。

遥感三十五号03组卫星A星、B星、C星主要用于科学试验、国土资源普查等领域，三星将与上月发射的遥感三十五号02组卫星在轨组网运行。其中，A星、B星由中国航天科技集团五院抓总研制，C星由中国航天科技集团八院抓总研制。

本次任务是八院运载火箭专职测发队伍首次在西昌卫星发射中心执行发射任务，这支专业化、专职化的测发队伍，承担着火箭各电气系统指挥、箭上操作岗位、地面测发控系统岗位以及部分判读岗位等相关工作，目前已圆满执行12次发射。据了解，长征二号丁运载火箭下半年在西昌卫星发射中心的后续发射任务也将由专职测发队伍全力担纲。

今年是长征二号丁运载火箭首飞30周年，截至目前，长二丁火箭已执行61次发射任务。（记者宋晨）

(责编：牛镛、袁勃)

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