本报北京7月29日电 （记者严冰）记者从国家林业和草原局近日举行的第三季度例行发布会获悉，三北防护林前五期工程建设任务圆满完成。截至2020年底，三北工程40多年累计完成营造林保存面积达3174.29万公顷，工程区森林覆盖率由5.05%提高到13.84%，45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理，45.59%以上的农田实现林网化，61%以上水土流失面积得到有效控制，工程建设综合效益显著。

三北工程坚持统筹推进生态治理与民生改善，着力建设生态经济型防护林体系。三北五期工程营造的经济林保存面积约26万公顷，年产干鲜果品约340万吨，年总产值达40.8亿元。2021—2030年是三北六期工程建设期。三北六期工程将以巩固和发展祖国北疆绿色生态屏障为目标，以不断提升林草资源总量和质量为主攻方向，集中建设一批有特色、上规模、高质量的示范项目。

(责编：王连香、陈键)

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