人民网嘉兴7月30日电 （记者申佳平）7月28日，在2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会上，“鞍钢矿业智慧采选工业互联网平台”作为大会评选出的年度十大典型应用案例之一进行现场发布。

鞍钢集团关宝山矿业公司经理黄贵臣介绍，近年来鞍钢集团矿业公司着力推进数字矿山建设，通过数字赋能驱动数字化转型升级。“十四五”期间，鞍钢矿业采选单位智能制造水平全部达到行业一流，着力打造国际领先的示范项目。

他表示，工业互联网体系为实现矿山数字化转型升级、建成现代化一流矿山提供了坚实的平台。同时，智能化制造重塑了矿山的生产管理流程。通过智慧化建设不仅打破管理壁垒的最后一公里，还全面提升了安全水平，取消了传统矿山的“脏、险、累”岗位。

他举例称，比如在智慧生产中心，采矿建设数字地质、牙轮导航钻孔、智能配矿、智能卡调等模块，通过三维孪生采场，与现场进行一比一还原，十里矿山，尽收眼底；选矿实现生产工艺边缘优化控制；在智慧安全中心，通过互联平台可以做到统一报警、统一分析、统一管理，全面提升了安全管理水平；在智慧保障中心，实现设备在线感知，在线点检；在智慧运营中心，实现集中管控，垂直化调度，构建业务、财务融合管控运营。

据了解，2022年（第四届）全球工业互联网大会现场发布了国内首个“工业数字化转型评价综合指数”，重点聚焦工业数字化、智能化转型，“专精特新”小巨人以及项目招引等，总结工业互联网领域2021年的阶段性发展成果，展望未来发展趋势。

同时作为大会的重要环节，“2022年工业互联网融合创新应用·行业推广行动”顺利开展，通过展示工业企业数字化转型优秀案例，继续打造工业互联网融合创新应用的新典范。目前，已征集近1000个行业应用案例，并根据细分行业遴选出100个优秀应用案例和年度十大典型应用案例。同期，工信部网络安全产业发展中心（工信部信息中心）发布《数据安全传输白皮书》。

(责编：董童、吕骞)

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