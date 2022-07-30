人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

鞍钢：工业互联网为实现矿山数字化转型升级提供了坚实平台

2022年07月30日08:04 | 来源：人民网
小字号

人民网嘉兴7月30日电 （记者申佳平）7月28日，在2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会上，“鞍钢矿业智慧采选工业互联网平台”作为大会评选出的年度十大典型应用案例之一进行现场发布。

鞍钢集团关宝山矿业公司经理黄贵臣介绍，近年来鞍钢集团矿业公司着力推进数字矿山建设，通过数字赋能驱动数字化转型升级。“十四五”期间，鞍钢矿业采选单位智能制造水平全部达到行业一流，着力打造国际领先的示范项目。

他表示，工业互联网体系为实现矿山数字化转型升级、建成现代化一流矿山提供了坚实的平台。同时，智能化制造重塑了矿山的生产管理流程。通过智慧化建设不仅打破管理壁垒的最后一公里，还全面提升了安全水平，取消了传统矿山的“脏、险、累”岗位。

他举例称，比如在智慧生产中心，采矿建设数字地质、牙轮导航钻孔、智能配矿、智能卡调等模块，通过三维孪生采场，与现场进行一比一还原，十里矿山，尽收眼底；选矿实现生产工艺边缘优化控制；在智慧安全中心，通过互联平台可以做到统一报警、统一分析、统一管理，全面提升了安全管理水平；在智慧保障中心，实现设备在线感知，在线点检；在智慧运营中心，实现集中管控，垂直化调度，构建业务、财务融合管控运营。

据了解，2022年（第四届）全球工业互联网大会现场发布了国内首个“工业数字化转型评价综合指数”，重点聚焦工业数字化、智能化转型，“专精特新”小巨人以及项目招引等，总结工业互联网领域2021年的阶段性发展成果，展望未来发展趋势。

同时作为大会的重要环节，“2022年工业互联网融合创新应用·行业推广行动”顺利开展，通过展示工业企业数字化转型优秀案例，继续打造工业互联网融合创新应用的新典范。目前，已征集近1000个行业应用案例，并根据细分行业遴选出100个优秀应用案例和年度十大典型应用案例。同期，工信部网络安全产业发展中心（工信部信息中心）发布《数据安全传输白皮书》。

(责编：董童、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国有色金属工业协会: 下半年有色金属工业有望保持平稳运行
　　人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，面对复杂的国际环境和国内新冠肺炎疫情多点散发等不利因素，有色金属行业运行总体保持平稳向好态势。”中国有色金属工业协会党委常委陈学森今日在上半年有色金属工业经济运行发布会上表示，下半年有色金属工业有望保持平稳运行势头。…
台风“桑达”生成！我国这些地区将受风雨影响
　　人民网北京7月29日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，今年第5号台风“桑达”已于7月28日晚上生成，7月29日8时，其中心位于距离日本冲绳县那霸市东偏北方向约740公里的洋面上，热带风暴，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压1000百帕，七级风圈半径120公里至180公里。 预计，“桑达”将以每小时40公里至50公里的速度向西偏北方向快速移动，强度变化不大，将于7月29日夜间移入东海海域，7月30日夜间逐渐转向偏北方向移动，之后强度逐渐减弱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部