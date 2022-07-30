原标题：报告：中国新电商服务市场加速变迁

中新网长春7月29日电 由中国网络社会组织联合会、国家工业信息安全发展研究中心、中科院虚拟经济与数据科学研究中心共同起草的《中国新电商发展报告2022》(下称《报告》)29日在吉林长春发布。《报告》显示，新电商应用场景日趋丰富，生产、流通、销售等各环节不断优化，“人、货、场”三个基本要素在各应用场景下的内涵不断延伸。

当天，第二届中国新电商大会在长春召开。“新电商”是指随着新一代信息技术发展，以用户为中心，对传统电商“人、货、场”进行链路重构，产生的电商新形态新模式，主要形式包括直播电商、社区电商、社交电商等。

《报告》指出，在全球疫情多点频发、信息技术加速创新、消费理念持续升级、“双碳”战略引领、数字市场规则重塑等多重因素影响下，新电商产业发展呈加速渗透、多元发展、提质扩容、助力转型的良好态势。

《报告》指出，中国新电商服务市场加速变迁，不断丰富活跃。作为电子商务的新形态新模式，新电商通过对“人、货、场”的重构，以消费需求牵引“短链”供给变革，以“去中间化”提高经济流通效率，畅通商产融合，促进要素融通，进一步赋能消费升级和中小企业转型，构建了新的产业服务生态。

其中，“人”指消费模式呈现新转变。社会经济发展驱动消费理念升级，以人为中心实现品质化、个性化等消费模式，消费行为由功能式消费向体验式消费转变，消费对象由物质消费向精神消费延伸。

“货”指产业供给形成新变革。新电商平台将生产方与消费者直接连接在一起，用订单撬动供给侧转变，通过数商兴农助力乡村振兴，医疗、教育等领域开启数字服务的新交易，并催生一批老字号国潮品牌、诞生一批新国潮品牌。

“场”指供需双方新链接。新电商平台在稳链、保链、促就业、保民生等方面发挥着重要作用，催生绿色基础设施、绿色供应链、绿色消费等新模式新业态，并成为零工经济快速发展的催化剂。

当前，新电商处于发展初期，鼓励新电商业态模式蓬勃发展，推动新电商产业环境规范有序，需要多方协作，在实践中不断丰富和深化新电商的发展与创新。《报告》指出，中国信息技术突破创新、新型基础设施快速推进，为新电商发展提供了坚实产业支撑。

(责编：王连香、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经