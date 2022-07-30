原标题：“网约车开空调要加钱”无法律依据

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中新网7月30日电 (中新财经 葛成)“开空调，要加钱！”近期，一张网约车内的图片在社交网络上迅速传播。炎炎夏日，乘客因空调与司机发生争执的事件屡见报端。

争执的背后，既有乘客汗流浃背的不适，又有网约车司机的无奈。

为何有的司机不开空调？

“开空调比不开空调每百公里大约多1.5个油，大概需要多花十来块钱。”网约车司机张师傅告诉中新财经，“最近油价比较贵，当然也有司机想通过不开空调的方式省钱，但基本都是在早晚或是空驶时，这样乘客也不会有太大意见。”

不过，亦有网约车驾驶员对油价上涨并不“感冒”。同为网约车驾驶员的陈师傅告诉中新财经，由于他开的是混动车，油价上涨对他的影响有限。“冬天油耗大约4.4升，夏天最低可以降到3.8升，夏天开空调居然比冬天还省油。”

而电动车出租车车主李师傅则称，“虽然开空调会影响续航里程，但和冬天的低温比起来，他所驾驶的电动车续航里程要长得多。”所以他在驾驶时，空调一直处于开启状态。

张师傅给中新财经算了一笔账，以北京为例，车辆折旧、保养方面的花销110元左右、油钱大约200元、吃饭和租房的花销大约在100元。“我一天大约12个小时在车上，能开350公里左右，大概可以赚700元，刨除这些开销，真的赚得不多。”

“对于我这样的新司机，平台的抽成确实也有些高，综合算下来大约三成。”不过张师傅也表示，据他了解，网约车平台针对工作年限长、单数多的老司机，抽成比例会低一些，同时平台指派的优质订单也要多不少。

据交通运输部的数据，“目前，网约车各主要平台公司的抽成比例上限在18%-30%之间。”

针对此前网约车平台抽成不透明的问题，交通运输部运输服务司副司长王绣春7月28日在新闻发布会上表示，目前，各主要平台公司均已通过应用程序APP等形式向社会主动公开了计价规则。并按照交通运输部“阳光行动”要求，在驾驶员端设计了包括乘客支付总金额、驾驶员劳动报酬、抽成比例和抽成比例计算公式等信息在内的界面。

“开空调要加钱”缺乏法律依据

“其实不只是空调，听什么频率的广播，也是乘客说了算。”李师傅告诉中新财经，“从规章上讲，车辆内部很多功能的使用权，在营运时都归乘客所有。既包括车窗、空调这些，也包括车内音响。”

交通运输部颁布的《出租汽车经营服务管理规定》明确，“驾驶员应根据乘客意愿升降车窗玻璃及使用空调、音响、视频等服务设备。”地方性的法律法规对此亦有规定，如《北京市出租汽车管理办法》就规定，“出租汽车驾驶员在营运中，须满足乘客提出的使用或者不使用车内服务设施、行驶路线等合理要求。”

在乘客服务方面，网约车和巡游出租车又是否存在不同呢？实际上，作为网约车行业标准参考重要依据之一的《网络预约出租汽车运营服务规范》针对这方面提出了要求：“网约车的运营服务应符合《出租汽车运营服务规范》的行业标准。”

北京云通律师事务所主任闫兵在接受采访时告诉中新财经，“空调作为机动车的基本配置，是机动车的一个不可分割的部分。乘客作为消费者支付了载客运输的服务费用，当然是可以享受车辆的所有功能和服务的。营运者要求乘客单独支付空调费用，显然没有任何合同依据及法律依据。”

闫兵还表示，遇到这种情况，乘客除拒绝支付不合理费用之外，还可以向平台投诉营运司机，由平台自行澄清事实并按照服务承诺及内部制度给予处理。同时，消费者也可以向道路运输主管部门和市场监督管理部门投诉举报营运平台。

“夏天，不给乘客开空调的司机是少数，至少在我身边几乎没有。”面对中新财经的询问，网约车司机张师傅这样回答。“只要乘客需要，我们肯定会开启空调，乘客是否满意关系着能否在平台上获得好评，对我们来说太重要了。”

张师傅还表示，对于一些有特殊需求的乘客，也会尽量满足要求。“前几天，我从医院门口接上了一位刚刚经历过手术的乘客，他要求关闭空调。”虽然天气很热，但张师傅还是满足了乘客的需求。“整个路程大概二十多公里，在送到(目的地)后，我的座椅都被汗浸湿了。”

(责编：王连香、陈键)

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