原标题：央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元

中新网7月29日电 央行网站7月29日消息，人民银行统计，2022年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%；上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。

一、企事业单位贷款持续增长

2022年二季度末，本外币企事业单位贷款余额134.15万亿元，同比增长12.6%，增速比上年末高1.6个百分点；上半年增加11.56万亿元，同比多增2.99万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额49.42万亿元，同比增长14.4%，增速比上年末高8.2个百分点；上半年增加5.25万亿元，同比多增3.6万亿元。中长期贷款余额81.41万亿元，同比增长12%，增速比上年末低2个百分点；上半年增加6.23万亿元，同比少增3873亿元。

分用途看，固定资产贷款余额55.8万亿元，同比增长9.2%，增速比上年末低0.9个百分点；经营性贷款余额54.68万亿元，同比增长11.1%，增速比上年末高1.3个百分点。

二、工业中长期贷款增速较高，服务业和基础设施业1中长期贷款增速有所回落

2022年二季度末，本外币工业中长期贷款余额15.25万亿元，同比增长21.2%，增速比各项贷款高10.4个百分点，比上年末低1.4个百分点；上半年增加1.81万亿元，同比多增2181亿元。其中，重工业中长期贷款余额13.04万亿元，同比增长20.2%，增速比上年末低1.3个百分点；轻工业中长期贷款余额2.22万亿元，同比增长27.4%，增速比上年末低1.7个百分点。

2022年二季度末，本外币服务业中长期贷款余额53.3万亿元，同比增长9%，增速比上年末低2个百分点；上半年增加3.38万亿元，同比少增4721亿元。房地产业中长期贷款余额同比下降1.4%，降幅比上年末扩大0.9个百分点。

2022年二季度末，本外币基础设施中长期贷款余额31.02万亿元，同比增长12.5%，比各项贷款高1.7个百分点，比上年末低2.8个百分点；上半年增加2.15万亿元，同比少增3419亿元。

三、普惠金融领域贷款保持较快增速

2022年二季度末，人民币普惠金融领域贷款2余额29.91万亿元，同比增长20.8%，比各项贷款高9.6个百分点，比上年末低2.4个百分点；上半年增加3.41万亿元，同比多增1535亿元。

2022年二季度末，普惠小微贷款余额21.96万亿元，同比增长23.8%，增速比上年末低3.5个百分点，其中信用贷款占比19.5%，比上年末高1.4个百分点；上半年新增8132亿元，同比多增1375亿元。农户生产经营贷款余额7.49万亿元，同比增长13.6%；创业担保贷款余额2602亿元，同比增长13.5%；助学贷款余额1394亿元，同比增长12.6%。

2022年二季度末，全国脱贫人口贷款余额9794亿元，同比增长14.5%，上半年增加653亿元。

四、绿色贷款保持高速增长

2022年二季度末，本外币绿色贷款3余额19.55万亿元，同比增长40.4%，比上年末高7.4个百分点，高于各项贷款增速29.6个百分点，上半年增加3.53万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8和4.93万亿元，合计占绿色贷款的66.2%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为8.82、5.04和2.63万亿元，同比分别增长32.2%、40.8%和62.8%。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额5.08万亿元，同比增长30.8%，上半年增加6039亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.39万亿元，同比增长10.3%，上半年增加2631亿元。

五、涉农贷款增速稳中有升

2022年二季度末，本外币涉农贷款余额47.1万亿元，同比增长13.1%，增速比上年末高2.2个百分点；上半年增加4.07万亿元，同比多增1.05万亿元。

2022年二季度末，农村(县及县以下)贷款余额39.27万亿元，同比增长13%，增速比上年末高0.9个百分点；上半年增加3.28万亿元，同比多增5335亿元。农户贷款余额14.39万亿元，同比增长11.9%，增速比上年末低2.1个百分点；上半年增加9652亿元，同比少增1054亿元。农业贷款余额4.95万亿元，同比增长9.2%，增速比上年末高2.1个百分点；上半年增加3873亿元，同比多增1196亿元。

六、房地产贷款增速回落

2022年二季度末，人民币房地产贷款余额53.11万亿元，同比增长4.2%4，比上年末增速低3.7个百分点；上半年增加6685亿元，占同期各项贷款增量的4.9%，占比较上年全年水平低14.2个百分点。

2022年二季度末，房地产开发贷款余额12.49万亿元，同比下降0.2%，增速比上年末低1.1个百分点。其中，保障性住房开发贷款余额4.56万亿元，同比减少1.9%，降幅比上季末缩小0.3个百分点。个人住房贷款余额38.86万亿元，同比增长6.2%，增速比上年末低5.1个百分点。

七、住户贷款增速回落

2022年二季度末，本外币住户贷款余额73.29万亿元，同比增长8.2%，增速比上年末低4.3个百分点；上半年增加2.18万亿元，同比少增2.39万亿元。

2022年二季度末，本外币住户经营性贷款余额17.75万亿元，同比增长15.1%，比上年末低4个百分点；上半年增加1.54万亿元，同比少增2641亿元。住户其他消费性贷款(不含个人住房贷款)余额16.68万亿元，同比增长5.8%，增速比上年末低3.7个百分点；上半年增加1095亿元，同比少增5322亿元。

(责编：王连香、陈键)

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