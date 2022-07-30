国家开发银行上半年新增6212亿元贷款助力稳住经济大盘
2022年07月30日08:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家开发银行上半年新增6212亿元贷款助力稳住经济大盘
记者29日自国家开发银行获悉，该行近日在北京召开2022年年中党建和经营工作会议，总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段重点任务。会议透露，国家开发银行上半年新增6212亿元贷款，助力稳住经济大盘。
会议表示，上半年，在服务国家战略重点领域和实体经济方面，国家开发银行聚焦主责主业，密集出台85项政策举措，前6个月发放本外币贷款1.82万亿元，新增境内人民币贷款6212亿元，同比多增1041亿元，新发放人民币贷款利率较上年稳中有降，信贷结构持续优化，为扩大有效投资，稳定宏观经济大盘作出开发性金融的积极贡献。
与此同时，国家开发银行助推全面加强基础设施建设，加大对能源、交通、水利、地下综合管廊等基础设施长期信贷支持力度，发放基础设施中长期贷款6557亿元，高效完成国开基础设施基金首批项目投放。助力高水平科技自立自强和制造业高质量发展，做好金融助企纾困和煤炭煤电等能源保供，进一步提升服务国家区域协调发展质效，倾力支持全面推进乡村振兴、保障性住房建设等民生重点领域发展，提升服务央企质效。
此外，国家开发银行还统筹有序服务碳达峰碳中和，绿色贷款、清洁能源产业贷款增速高于全行各项贷款增速。服务高质量共建“一带一路”和稳外贸，发放专项贷款助力进出口保稳提质。
对于下一步工作，会议要求全力以赴确保信贷稳定增长，加快新增贷款额度投放，做好基础设施基金投放运营各项工作，尽快形成实物工作量。优化金融供给，持续加大对制造业、科技创新、产业链供应链安全稳定支持，做好能源保供、区域协调发展、乡村振兴、保障和改善民生、绿色低碳、高水平对外开放等领域金融服务。
(责编：王连香、陈键)
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