去年我国数字经济规模达7.1万亿美元
2022年07月30日08:38 | 来源：北京青年报
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原标题：去年我国数字经济规模达7.1万亿美元
7月29日，2022全球数字经济大会在北京国家会议中心开幕。本届大会严格落实防疫要求，以“启航数字文明——新要素、新规则、新格局”为主题，围绕数字基础设施布局、新型数据要素配置、新兴数字产业孵化、数字核心技术创新、数字治理体系建设、全球规则标准合作，通过线上线下相结合的方式举办主论坛、六个主题峰会、近五十场专题论坛，精心组织数字经济体验周、数字经济精品展、全球数字经济创新大赛、成果发布会等特色活动，汇聚政、产、学、研、用、金多方共同助力全球数字经济标杆城市建设，推动全球数字经济领域交流合作。
开幕式上，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德通过线上致辞：“预计2021-2025年中国对大数据中心年均投资增长达20%以上，中国千兆宽带和高速互联网接入用户数将从640万跃升至1600万，这太了不起了！”
会议现场，中国信息通信研究院院长余晓晖发布了《全球数字经济白皮书（2022年）》。2021年，全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元，其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18.5%，仅次于美国，位居世界第二。数字技术创新仍是全球战略重点，数字化转型正由效率变革向价值变革、由企业内向产业链价值链拓展，面向实体经济的工业/产业互联网平台快速发展，释放数据要素价值成为各国共同探索的方向。
文/本报记者 温婧
(责编：王连香、陈键)
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