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每日优鲜APP疑似关停账号登录 退出后就不能再登录

2022年07月30日09:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：每日优鲜APP疑似关停账号登录 退出后就不能再登录

　　中新网7月29日电 每日优鲜“就地解散”的事情持续引发关注，29日，有不少网友开始反馈，每日优鲜账号登录困难。

　　每日优鲜APP截图。

　　29日下午15时左右，记者分别使用两个不同手机号在每日优鲜APP上进行账号登录，均无法收到短信验证码。再试着获取验证提示“验证码次数已达上限，请稍后再试”。

　　其中一个账号通过语音验证短暂登录后，很快就又被下线，账号变为“未登录”状态，再想通过语音验证码登录已经不可能，也是提示“验证码次数已达上限，请稍后再试”。

　　有网友在微博反映，每日优鲜APP显示用户无法登录。微博截图

　　这种情况经过多个网友证实。有网友对中新财经记者称，“自己账号原来是登录状态中，但退出后，就不能再登录，迟迟收不到短信验证码。”

　　每日优鲜APP截图。

　　在短暂登录的过程中，记者还注意到，每日优鲜充值系统也已报错，只要充值就会提示“支付网关预支付接口返回异常，此商家涉嫌违规，收款功能已被限制”。

(责编：王连香、陈键)
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