第二届中国新电商大会吁加强构建诚信环境
2022年07月30日09:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：第二届中国新电商大会吁加强构建诚信环境
中新社长春7月29日电 以“推动新电商 促进新消费 助力新发展”为主题的第二届中国新电商大会29日在长春开幕。与会者肯定了新电商在稳增长、促消费、保就业方面的作用，同时也指出，应加强构建诚信环境，推进新电商规范发展。
新电商是指随着新一代信息技术的发展，以用户为中心，对传统电商“人”“货”“场”进行链路重构，产生的电商新形态新模式，主要形式包括直播电商、社区电商、社交电商等。
据介绍，中国已连续九年保持全球最大网络零售市场的地位，今年上半年虽受新冠肺炎疫情等多种因素影响，但是全国网络零售市场企稳回升，规模达到6.3万亿元人民币，其中，直播电商带货同比增长58.2%，成为带动消费的新动能。
近年来，作为中国数字经济发展的重要引擎，新电商产业在持续提升电商平台服务体验的同时，也推动农业、工业、服务业等各行业与数字经济协同发展。
中国工程院院士赵春江认为，产业数字化是数字经济的主体，电子商务、平台经济、共享经济等数字化新模式接替涌现，加快了产业数字经济的发展。不过，赵春江同时也指出，目前线上流量越来越分散，付费推广成本越来越高，成本出现了结构性上涨，这应该引起足够重视。
新电商发展过程中暴露出了诸多问题，虚假宣传、刷单炒信、引诱消费、大数据杀熟、泄露个人信息等现象，以及平台、企业的野蛮生长，已经影响了正常的市场秩序。对此，与会者认为，应加强网络诚信体系建设，坚决打击各类违法违规和失范行为。
当天，中国网络社会组织联合会向阿里巴巴等平台颁发了“建档立信 诚赢发展”电子商务诚信档案创建证书，并发布了建档立信倡议书。
(责编：王连香、陈键)
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