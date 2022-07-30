人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第二届中国新电商大会吁加强构建诚信环境

2022年07月30日09:04 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：第二届中国新电商大会吁加强构建诚信环境

　　中新社长春7月29日电 以“推动新电商 促进新消费 助力新发展”为主题的第二届中国新电商大会29日在长春开幕。与会者肯定了新电商在稳增长、促消费、保就业方面的作用，同时也指出，应加强构建诚信环境，推进新电商规范发展。

　　新电商是指随着新一代信息技术的发展，以用户为中心，对传统电商“人”“货”“场”进行链路重构，产生的电商新形态新模式，主要形式包括直播电商、社区电商、社交电商等。

　　据介绍，中国已连续九年保持全球最大网络零售市场的地位，今年上半年虽受新冠肺炎疫情等多种因素影响，但是全国网络零售市场企稳回升，规模达到6.3万亿元人民币，其中，直播电商带货同比增长58.2%，成为带动消费的新动能。

　　近年来，作为中国数字经济发展的重要引擎，新电商产业在持续提升电商平台服务体验的同时，也推动农业、工业、服务业等各行业与数字经济协同发展。

　　中国工程院院士赵春江认为，产业数字化是数字经济的主体，电子商务、平台经济、共享经济等数字化新模式接替涌现，加快了产业数字经济的发展。不过，赵春江同时也指出，目前线上流量越来越分散，付费推广成本越来越高，成本出现了结构性上涨，这应该引起足够重视。

　　新电商发展过程中暴露出了诸多问题，虚假宣传、刷单炒信、引诱消费、大数据杀熟、泄露个人信息等现象，以及平台、企业的野蛮生长，已经影响了正常的市场秩序。对此，与会者认为，应加强网络诚信体系建设，坚决打击各类违法违规和失范行为。

　　当天，中国网络社会组织联合会向阿里巴巴等平台颁发了“建档立信 诚赢发展”电子商务诚信档案创建证书，并发布了建档立信倡议书。

(责编：王连香、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国有色金属工业协会: 下半年有色金属工业有望保持平稳运行
　　人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，面对复杂的国际环境和国内新冠肺炎疫情多点散发等不利因素，有色金属行业运行总体保持平稳向好态势。”中国有色金属工业协会党委常委陈学森今日在上半年有色金属工业经济运行发布会上表示，下半年有色金属工业有望保持平稳运行势头。…
台风“桑达”生成！我国这些地区将受风雨影响
　　人民网北京7月29日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，今年第5号台风“桑达”已于7月28日晚上生成，7月29日8时，其中心位于距离日本冲绳县那霸市东偏北方向约740公里的洋面上，热带风暴，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压1000百帕，七级风圈半径120公里至180公里。 预计，“桑达”将以每小时40公里至50公里的速度向西偏北方向快速移动，强度变化不大，将于7月29日夜间移入东海海域，7月30日夜间逐渐转向偏北方向移动，之后强度逐渐减弱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部