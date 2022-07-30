人民网北京7月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，据对全国6.8万家规模以上文化及相关产业企业调查，2022年上半年，上述企业实现营业收入56052亿元，按可比口径计算，比上年同期增长0.3%。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，上半年，文化企业生产经营总体平稳，文化新业态支撑作用增强，部分地区文化产业稳定增长。

文化企业生产经营总体平稳。在文化及相关产业9个行业中，内容创作生产、文化装备生产和新闻信息服务等3个行业营业收入延续了一季度的增长态势，比上年同期分别增长5.0%、4.3%和2.2%；文化辅助生产和中介服务营业收入与上年同期基本持平；受疫情影响，以接触性、聚集性服务为主的文化娱乐休闲服务营业收入比上年同期下降28.3%。

文化新业态支撑作用进一步增强。以数字出版、智能文化设备制造等为代表，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入19990亿元，比上年同期增长2.9%，增速快于文化企业平均水平2.6个百分点；占文化企业营业收入比重为35.7%，占比高于上年同期0.9个百分点。其中，数字出版、娱乐用智能无人飞行器制造、可穿戴智能文化设备制造3个行业小类营业收入增速较快，分别达26.0%、18.4%和17.3%。

中部地区文化企业营业收入保持较快增长。从区域看，中部地区文化企业实现营业收入8289亿元，比上年同期增长8.0%，快于全国平均水平7.7个百分点；占全国比重为14.8%，占比高于上年同期1.1个百分点。从城市群看，15个副省级城市文化企业实现营业收入18361亿元，增长0.9%，占全国比重为32.8%，占比高于上年同期0.2个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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