7月28日，由中国工业经济联合会、桐乡市人民政府主办，中国工业经济联合会制造业单项冠军工作办公室、桐乡市经济和信息化局、中工经联文化公司、中工经联产业公司承办的“制造业优质企业数字化转型经验交流会”，在浙江桐乡乌镇举办。

本次交流会属于“2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会”系列活动之一。参会企业有来自全国各地的省市级“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业，也有旗下拥有众多单项冠军企业和专精特新“小巨人”中小企业的中央企业集团公司，40多家企业，近百人参加会议。中国工经联党委书记、执行副会长兼秘书长、国家制造强国建设战略咨询委员会委员熊梦，桐乡市人民政府副市长徐刚，桐乡市经信局局长颜跃华出席活动并致辞，中国工经联党委委员，制造业单项冠军工作办公室副主任郭嘉海主持会议。

中国工业经济联合会党委委员、制造业单项冠军工作办公室副主任郭嘉海，工业和信息化部中小企业发展促进中心研究员、经济学博士童有好分别发言，对制造业单项冠军梯度培育政策、“专精特新”中小企业培育政策做了介绍和详细解读，并和参会企业做了沟通交流。

研祥智能科技股份有限公司、北京眼神智能科技有限公司、浙江丰虹新材料股份有限公司、山东省东营国安化工有限公司、北京寄云鼎城科技有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、浙江耀阳新材料科技有限公司、华美新材料有限公司、浙江欧亚轻工装备制造有限公司、浙江致远环境科技股份有限公司等优质企业代表先后做了经验分享和交流。

桐乡市为提高为中小企业服务质量、建立信息共享机制，建设了桐乡市产业链互助数字化应用平台，交流会期间，举行了平台发布仪式，桐乡市经信局局长颜跃华对桐乡市优质企业梯度培育和产业链互助数字化应用平台做了详细介绍。

郭嘉海介绍，这是中国工经联第二次在乌镇举办制造业单项冠军等优质企业经验交流活动。早在2021年第三届全球工业互联网大会期间，曾举办第一期以制造业单项冠军为主的优质企业数字化转型经验交流闭门会议。当时，来自全国各地的30多家制造业单向冠军企业进行了成功经验的分享和交流探讨。跨行业的交流让与会代表们耳目一新，相互得到很大启发，反响非常好。因此，该项活动也成为全球工业互联网大会的重要交流活动之一得以延续。

2022年7月27日至29日，以“加快工业数字化转型,推动经济稳中求进”为主题的“2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会”在浙江桐乡乌镇举办。大会由国家制造强国建设战略咨询委员会指导，中国工业经济联合会、工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）、中国工业报社、桐乡市人民政府主办，并联合十多家全国性行业联合会(协会)共同举办。

(责编：董童、吕骞)

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