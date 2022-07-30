中国数字经济规模达7.1万亿美元
2022年07月30日11:10 | 来源：新华社
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在7月29日开幕的2022全球数字经济大会上，由中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，2021年，全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元。其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个国家总量的18%以上，仅次于美国，位居世界第二。
根据白皮书，数字经济为世界经济发展增添了新动能。从整体看，2021年全球47个国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45.0%。其中，发达国家数字经济规模大、占比高，2021年规模为27.6万亿美元，增长13.2%，占GDP比重为55.7%；发展中国家数字经济增长更快，2021年增速达到22.3%。
在占比上，德国、英国、美国数字经济占GDP比重位列前三位，均超过65%。在增速上，挪威数字经济同比增长34.4%，居全球第一，另有南非、爱尔兰、新西兰等13个国家数字经济增速超过20%。
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。白皮书显示，从增速上看，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%；从占比上看，2012年至2021年，数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%，占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。（记者阳娜、张漫子）
(责编：王静、白宇)
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