国铁集团：紧密对接粮食运输需求 确保夏粮颗粒归仓
人民网北京7月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（国铁集团）消息，暑运以来，夏粮喜获丰收，国家铁路粮食日均装车4255车，同比增长4.5%。各地铁路部门加强货源营销，紧密对接粮食运输需求，科学制订运输方案，开辟绿色通道，加强装卸车组织，确保夏粮颗粒归仓。国铁集团以高效畅通的粮食运输组织，为“端牢中国饭碗、守好大国粮仓”写下生动注脚。
暑运以来，国铁集团深入开展电煤保供运输专项行动，按照“增总量、调结构”的基本思路，对电煤运输需求实行“充分满足、应装尽装”。大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要煤运通道和兰新、库格等繁忙干线车轮滚滚，晋陕蒙新煤炭主产区电煤外运能力持续提升。7月1日至28日，国家铁路电煤日均装车6.3万车，同比增加1.8万车、增长40%。截至目前，全国363家铁路直供电厂存煤6533万吨，可耗天数达23.3天。
据介绍，进入暑运后，铁路客流呈现逐渐回暖趋势，全国铁路日均发送旅客717.5万人次。铁路部门加强暑期客流组织，密切关注各地疫情防控政策调整和旅游等重点行业恢复情况，科学分析旅客出行规律，动态灵活调整运力，精准实施“一日一图”；在高铁和客运专线实行高峰运行图，要求各铁路局集团公司根据客流需求及时安排动车组重联运行、恢复开行和增开。针对突发大客流，铁路部门及时启动快速响应机制，提前储备热备车底、安排乘务人员，增加运能投放，进一步提升需求响应能力。
此外，今年暑运期间，客运产品供给进一步优化，高铁运营品质持续提升。京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，新投用的10组复兴号智能动车组加速奔跑，57列时速350公里高品质标杆列车覆盖16个省区市，多个城市间旅行时间进一步压缩。郑渝高铁襄万段、济郑高铁濮郑段、和若铁路、北京丰台站等新线新站迎来暑运首秀，铁路部门将充分用好新增运力资源，更好满足旅客出行需求。
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