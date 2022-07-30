人民网济南7月30日电 （记者王震）7月30日，由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会在济南正式开幕。山东省委书记、省人大常委会主任李干杰，工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席开幕式并致辞。开幕式由山东省委副书记、省长周乃翔主持。

本届大会以“算赋百业 力导未来”为主题，旨在展示我国算力基础设施建设最新成果，加强国内外算力技术和产业交流合作，搭建政产学研用对接平台，推动算力赋能千行百业，助力经济社会数字化转型。

目前，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至2022年6月底，5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户数超过4.5亿户，所有地级市全面建成光网城市，千兆光纤用户数突破6100万户，启动建设多条“东数西算”干线光缆。在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150 EFlops。与此同时，算力产业链条持续完善，包括算力基础设施、算力平台、算力服务等在内的、具有国际竞争力的算力产业生态初步形成，一批具有示范效应的算力平台、新型数据中心以及产业基地相继落地。据中国信息通信研究院测算，2021年，算力核心产业规模超过1.5万亿元，其中，云计算市场规模超过3000亿元，IDC服务市场规模超过1500亿元，人工智能核心产业规模超过4000亿元，算力产业支柱作用越发凸显。

李干杰指出，大数据时代，算力是重要的新型生产力。近年来，山东省全力加快数字强省建设，大力推动算力发展，制定数字基础设施建设等一揽子政策，算力基础设施“硬件”越来越完善，数字经济“沃土”越来越厚实，市场应用“蓝海”越来越广阔，算力发展环境和发展条件越来越好。

李干杰表示，首届中国算力大会在山东举办，必将有力促进山东算力产业加快发展、融合发展。山东省将以本届大会为契机，加快算力产业发展，用心用力打造算网融合、算力能级、绿色发展、赋能应用、政策环境“五个高地”，努力为网络强国、数字中国建设贡献更大力量。

张云明指出，近年来工业和信息化部推动以算力基础设施为代表的新型基础设施建设，取得积极成效：算力政策环境不断优化，算力资源布局更加合理；算力基础设施持续夯实，算力规模排名全球第二；算力融合应用加速涌现，算力产业生态逐步完善。

张云明强调，算力是新型生产力，是支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”，是激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型、推动数字政府建设的新引擎。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，经济社会加速数字化转型对算力提出了强大需求，为算力产业发展提供了难得的历史机遇。产业界各方要顺应数字化发展趋势，把握算力产业发展规律。一是加快算力基础设施建设。着力构建以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破重点的新型信息基础设施体系。二是推动算力产业创新发展。加速释放算力在千行百业数字化转型中的潜能，特别是为制造业赋能，推动实体经济发展。三是深化产业协同开放合作。加快建立完善的产业合作体系，构建互利共赢的产业新生态，广泛开展国际交流合作。

大会开幕式重磅发布“1+3+5”研究成果，分别是国内首份《中国综合算力指数》，《中国算力白皮书》《中国存力白皮书》《中国运力白皮书》三本白皮书，以及《数据中心算力等级案例集》《数据中心绿色等级优秀案例集》《数据中心低碳等级优秀案例集》等五个案例集。

开幕上，中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国广电、浪潮、华为、阿里云等算力龙头企业签署算力基础设施重点项目，启动建设10余个全国性数据中心及云网融合项目，总投资额近500亿元。

在“算力筑基”主论坛上，工业和信息化部副部长张云明、济南市市长于海田出席并致辞。中国工程院院士邬贺铨、中国工程院院士王恩东、中国工程院院士王坚、中国电信董事长柯瑞文、中国移动董事长杨杰、中国联通董事长刘烈宏、中国铁塔董事长张志勇、中国广电董事长宋起柱发表主题演讲。

本届大会由工业和信息化部新闻宣传中心（人民邮电报社）、中国信息通信研究院、济南市人民政府、山东省大数据局、山东省工业和信息化厅、山东省通信管理局、新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室等单位联合承办。大会设置两大主论坛、一场成果发布会、25场分论坛以及“算力中国”成果展，包括权威央媒、省市媒体、行业媒体等在内的上百家媒体对大会进行报道。

(责编：王震、吕骞)

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