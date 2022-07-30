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猛士科技首轮工程样车在东风技术中心试制车间下线

2022年07月30日16:57 | 来源：新华网
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原标题：首轮工程样车下线 猛士科技迈入发展快车道

7月28日，东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司（下称猛士科技）首轮工程样车在东风技术中心试制车间下线。

猛士科技作为东风公司布局“东方风起”计划的核心之一，是“科技跃迁”行动的重要战略支撑，聚焦中国豪华新能源越野车市场。

猛士科技品牌发布在即，工程样车的顺利下线，展现出东风公司深厚的技术储备和造车积淀，是东风公司掌握电动越野关键核心技术、抢占新能源越野技术制高点的最新行动，同时也是东风公司“快快快、干干干”实干造车精神的集中体现。

东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风表示：“猛士科技，凝聚了东风公司十四五规划的精髓，代表了东风公司在前沿技术领域的全面探索，将以品牌自信、技术自信、产品自信、价值自信。不断推动先进技术应用，加速向科技公司转型，为用户立起‘东方风起’‘科技跃迁’的标杆。”

中国新能源汽车市场受政策、用户需求及技术革新等因素驱动，渗透率逐年递增。

与此同时，新能源市场高端化、个性化消费趋势更为明显，汽车行业顺势加快转型，步入深水区。在经历新能源市场十多年快速发展的积淀之后，民族品牌有实力、有能力、有机会向上发展，自信地站上世界舞台。

东风公司作为央企，勇担民族品牌向上责任，打造豪华电动越野品牌。猛士科技应时而生，积极布局新赛道。

东风公司自主掌握豪华电动越野的关键核心技术，将为猛士科技发展提供先发优势。猛士科技核心技术均来源于东风自主研发，作为东风公司“科技跃迁”先锋队、主力军，东风技术中心始终坚持科技自立自强，持续加速核心技术攻关突破，发力新能源前沿技术创新，推动东风自主事业实现赶超跨越。

猛士科技产品将采用行业内首创的滑板越野平台，在电驱动总成、智能化越野等性能指标等全面发力领先，是东风公司尖端技术的集大成者，将以更高起点开启发展加速度。位于武汉经济技术开发区的猛士科技工业园区，致力于打造集”智能制造、高端定制、越野体验”为一体的绿色智慧工厂，成为“中国车谷”的新名片。

(责编：董童、李源)
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