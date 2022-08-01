数据来源：商务部、国家统计局、国家邮政局

经数字化改造后，乡镇电器店年销售额提升——

镇江农村家电消费不断升级

本报记者 姚雪青

“这空气炸锅好用得很，没想到我也赶了回时髦。”晚饭时间，在江苏镇江丹阳市经济开发区谭家村，村民胡玉霞家的厨房里飘出阵阵菜香。

这款小家电从哪里买的？“就在镇上的舒爽家电。”胡玉霞想了想，又补充道，“应该说是在他家的网店。”

舒爽家电在镇上开了10多年，胡玉霞是常客，她和老板戎小强也很熟悉。前阵子，胡玉霞来到店里，想为家里换一台新冰箱。

这是一家橙色门脸的两层小楼，楼上楼下共100多平方米，出售的多是传统大宗家电。楼上楼下看完一圈，戎小强告诉胡玉霞，有些最新款产品，这里虽然没有，但网店里有。

“看到她不太明白，我就让她掏出手机，教她操作。”戎小强打开微信小程序“汇享购”，选择自家门店的专属网店，注册后登录：只见各种品牌款式的家电琳琅满目，还有图片、视频等详细介绍。

除了店里陈列的几款单开门冰箱，戎小强又推荐了几款网店里的新款智能冰箱，下单后就能送货到家，还能领优惠券。胡玉霞有点不放心，又问：“没有实地看过摸过，要退换货怎么办？”

“需要退换货等售后服务，来我们店里就行。”老熟人的这番话，让胡玉霞放了心。一连几天，她都在网店里研究“抢券”“满减”，不仅趁着有促销优惠买了智能冰箱，还下单了空气炸锅。

“我们扎根乡镇，熟客多、黏性强，但店里地方不大，库存有限，而且营销渠道单一。”戎小强介绍，前几年，舒爽家电进驻汇通达网络股份有限公司的“汇享购”平台，在平台的远程指导下，开设了网店，学会了引流，由店主跨界成为网店客服，门店年销售额同比提升约三成。上半年，舒爽家电销售额达215万元，同比增长10%。

汇通达数智零售产品负责人介绍，近年来，平台面向下沉市场，一头连接1万多家家电品牌商和渠道商，一头连接21个省份的16.9万家乡镇“夫妻店”，对其进行数字化改造。这些店主可以像戎小强这样，把供应链里的商品直接上架至自家网店“货架”，平台则通过“集单反采”向品牌方批量采购。改造后的店面提供线上购物、线下服务体验，网店商品的价格还会根据市场行情预估调整，通过线上线下发放优惠券等促销方式，让利于消费者，助力农村居民消费升级。“汇享购”平台数据显示，2021年度家电品类的乡镇地区人均消费为4100元左右，过去3年平均年增长7.7%。

持续推进冷链物流建设，运输时间减半——

乌鲁木齐生鲜配送大幅提速

本报记者 李亚楠

7月6日下午，新疆乌鲁木齐新联批发市场人来人往。在这里经营海鲜产品的常言莉看自家的生蚝库存不多了，立刻跟辽宁大连的供货商下了300箱的订单。没多久，她便从手机上看到物流信息更新：已发货。紧接着，常言莉在团购平台上架了生蚝链接。

“这边的市场需求量很大，随时能凑够一车的量。”常言莉说，“供货商发货也很快，之前冷链物流不够发达的时候，从大连发货，五六天才能到，现在有专线，一般两三天就能到。”果然，8日晚上，这批货就被送到各家商户手中。记者看到，很多在新联批发市场销售生鲜产品的商户都建有小冷库，到货后，产品可以直接从冷链车送进冷库。

8日上午，乌鲁木齐市民周周在团购平台上下单了2公斤生蚝。到了晚上11时，周周所在小区的“团长”将当日团购量发到了常言莉建的团购微信群里。统计好200多个“团长”的需求量信息后，常言莉第二天凌晨把生蚝从冷库运到门店，和田螺等一起养在了水里，“养上两个小时，可以缓解生鲜在运输途中的缺水问题，肉质会更加饱满。”

走进门店，不大的店面堆满了泡沫箱，常言莉和丈夫开始打包，生蚝、田螺被装进泡沫箱，再放入冰块保鲜。9日上午11时，各小区的“团长”陆续来拉货，再一一配送到顾客手中。当天中午，这批新鲜水产就上了周周家的餐桌。

“最近几年，冷链物流发展很快，这批生蚝从大连运过来，物流费用大概每公斤2元。”常言莉说，前些年在乌鲁木齐吃到的新鲜水产大多是本地养殖的，从中东部运过来的价格往往偏高，现在专业的物流公司越来越多，甚至有专线直达的物流车，运输成本也大幅下降。

在乌鲁木齐4个大型批发市场中，两个建有大冷库，另外两个由经营者自建小冷库。以新联批发市场为例，据市场总经理刘清利介绍，经营者的冷库，大的有100平方米，小的也有10平方米，总面积达2500平方米。目前，市场旁边的大型专业冷库已开工建设，占地80亩，计划明年投入使用。

“这次进的300箱生蚝，最多一周就能卖完。有冷库的话更方便保存，我们不光给本地供货，还能通过电商平台卖到南疆各地州呢。”常言莉说。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 12 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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