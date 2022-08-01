本报记者 曹树林

在印度尼西亚西爪哇省勿加泗绿地国际工业中心，总占地面积255亩、一期投资8.67亿元人民币的伊利印尼乳业生产基地一期项目正式建成投产。这是中国乳企在东南亚投资规模的新纪录，也是伊利整合企业优质资源迈步“走出去”的新成果。

目前，伊利在全球拥有15个研发创新中心、74个生产基地，总计2000多家全球合作伙伴分布在39个国家和地区，产品销往60多个国家和地区，已构建起国际化的经营布局。

提供平台 发挥当地优势

伊利印尼乳业生产基地是伊利在东南亚的首个自建工厂。以多年累积的管理经验和技术经验为基础，伊利扎根本土化经营，坚持任用本地人才，发展员工、培养员工。目前，伊利印尼乳业共有员工728人，工厂有587人，本地员工占比达95%以上，一期、二期项目全部建成后，将为当地直接和间接创造5000多个就业岗位。“我们不仅要为员工提供有竞争力的薪资，更要帮助员工掌握新的技能和知识，提供长期发展的平台。”伊利印尼乳业负责人说。

在印尼，进口的乳制品原材料较易受到海运周期、成本和气候的影响，打造本土化供应链是保障产品高效生产的重要环节。伊利印尼乳业充分发挥当地优势拓展业务，力争供应商以本地为主，逐步实现本土化经营和采购，并帮助供应商建立健全质量管理体系，提升品质管控能力。如今，工厂的原辅材料本地采购占比达70%，计划进一步扩大本地采购规模。

担当责任 服务美好生活

“从规划之初，我们就高度重视环境保护和低碳发展，不仅要将产业扎根在当地，也希望把绿色低碳留给当地，共创美好家园。”伊利印尼乳业生产基地负责人介绍，打造绿色工厂、投身当地公益是伊利在全球市场实现“走进去”的重要探索。近期伊利将加入印尼科莫多国家公园珊瑚礁生态修复项目，共同推动全球生物多样性保护。

目前，伊利印尼乳业已建设日处理能力2800吨的废水处理系统，经过处理的水可用于厂区绿植浇灌。为实现节能减排，厂区配备高效节能电机，采用天然气锅炉，以打造绿色产业链为目标，为当地经济与生态的可持续发展提供助力。

2020年至今，为帮助当地应对疫情，伊利已累计开展12次抗疫捐助行动，受益人群达百万人次，举行慈善义卖与演出、爱心美食售卖车捐赠、马辰市洪灾重建等公益活动，积极筹措物资、提供捐助支持。2022年1月，伊利与当地合作启动儿童疫苗接种活动，为10所学校的500多名儿童免费提供疫苗接种，积极承担社会责任，为保障当地民众健康贡献力量。

“最初我们部门只有3个人，当时工厂还在建设，我在生产、冷库、仓库等各个区域进行巡查。”伊利印尼乳业的一名设备管理员告诉记者，“现在队伍越来越壮大，我们共同监督设备安装进度，学习设备操作维修技术。”秉承互帮互利的理念，伊利助力产业链各角色发展，让建设成果更好地惠及当地民众。

推动合作 拥抱全球市场

面向海外市场，伊利积极践行“一带一路”倡议，推动价值共享、合作共赢，打造多个典型项目。企业以高标准、可持续、惠民生为目标，助推“一带一路”高质量发展，以高品质产品服务消费者。

“伊利旗下的冰淇淋越来越受到消费者喜爱，我们也期待有更多新产品推出。”一位来自万隆的合作经销商表示。通过加大资金支持、强化业务管理、优化资源配置等方式，伊利帮助多地供应商和经销商提升盈利能力，积极为消费者和合作伙伴提供好产品、好服务，多次得到所在地认可。

放眼全球，伊利的国际化进程不断加速，已形成一张覆盖全球资源体系、创新体系、市场体系的骨干网络。“面向未来，我们要汇聚各方力量，推动产业合作、创新协同、价值共创，积极构建‘全球健康生态圈’，努力实现‘让世界共享健康’的梦想。”伊利集团董事长兼总裁潘刚表示。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 12 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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