王 观

落实好鼓励民间投资发展的各项政策措施，用市场办法、改革举措激发民间投资活力，增强民营企业长期投资的信心

民间投资是扩大有效投资、扎实稳住经济不可或缺的重要环节。近期，我国出台了一系列支持政策稳定和扩大民间投资。国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确指出，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，鼓励和吸引更多社会资本参与国家重大工程项目。日前召开的国务院常务会议部署了支持民间投资和推进一举多得项目的措施。

经过几十年的发展，我国民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重连续5年超过60%，最高时达65.4%。受新冠肺炎疫情等因素影响，近期民间投资增速有所下降。下一步，应落实好鼓励民间投资发展的各项政策措施，用市场办法、改革举措激发民间投资活力，增强民营企业长期投资的信心。

激发民间投资活力，需发挥好政府投资撬动作用。从实践看，借助重大项目的牵引作用和政府投资的撬动作用，可以有效拉动民间投资增长。包括基础设施建设在内的一些重大项目，通过吸引民间投资参与，能有力缓解财政压力，提升资金的使用效率，实现一举多得。因此，可以根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，吸引更多民间资本参与。同时，鼓励民间资本采取多种方式规范参与政府和社会资本合作（PPP）项目，在安排各类政府性投资资金时，对民营企业一视同仁，发挥政府投资引导带动作用。

激发民间投资活力，需继续加大金融支持力度。一直以来，民营企业面临融资成本高、增信条件多、信息不对称等难题。破解融资难，激发新活力，金融部门大有可为。比如，建立和完善社会资本投融资合作对接机制，通过项目对接会等方式，搭建有利于民间投资项目与金融机构沟通衔接的平台。对金融机构来说，要加强与政府各类信息平台的深入合作，充分挖掘民营企业的税收、社保等数据，开展“银税互动”等业务，对民营企业信用情况精准画像，加大融资支持力度、降低企业综合融资成本。

激发民间投资活力，还需不断优化营商环境。让民间资本形成稳定而良好的预期，提振市场主体长期投资的信心，离不开更加公平、透明、法治的发展环境。这要求各地区各部门着力继续破除制约民间投资发展的“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”，依法保护各类产权特别是私有产权，打破制约土地、劳动力、资本、技术、数据等要素自由流动的障碍，提升资源配置效率。同时，推进更大力度的“放管服”改革，通过落实落细各项纾困帮扶政策，切实减轻民营企业经营负担，为民营企业聚焦优势、做精主业增添动力，提升他们长远发展的核心竞争力。

当前，我国正加快建设全国统一大市场，这将有利于新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源的巨大优势。一个高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，必将为民间投资提供更优质的发展环境。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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