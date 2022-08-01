本报记者 王 观

“过程透明，操作也方便。”由浙江省舟山市慈善总会发起的“寻找好心人，帮助残疾人，圆梦微心愿”活动在“浙里捐赠”数字平台一上线，很快就获得了首笔慈善捐款。

今年5月初，浙江省财政厅与杭州市财政局联合省税务局、省民政厅在浙江省政务服务网、“浙里办”APP上推出“浙里捐赠”数字平台。上线1个多月后，捐赠金额已达12.2亿元，累计有超过405万人次接受捐赠。

此前，公益平台、捐赠项目众多且分散，捐赠人捐赠后需通过电话或前往现场，向慈善组织申请开票，无法及时了解捐赠善款的去向和效果，捐赠环节不够便利。通过该数字平台的“一键捐赠”“一秒开票”“一址查询”3个功能，企业、社会组织和个人可以一键完成定向或非定向公益项目的慈善捐赠、电子票据开具和相关政策查询。

为打消捐赠人对善款流向的顾虑，营造诚信的慈善环境，“浙里捐赠”数字平台基于浙江省互联互通政务“一朵云”创新应用区块链技术，以捐赠项目为唯一标识，在捐赠项目备案、善款收取、善款使用等环节，充分利用财政电子票据和税务电子发票集成数据，促进信息流、资金流、票据流“三流合一”，建立善款上链、过程存证、信息溯源的捐赠生态闭环，达到善款流向和项目进展的全过程透明及风险预警处置。

“浙里捐赠”数字平台成功推行的背后，离不开近年来财税体制机制改革的推动。为充分激发慈善捐赠的社会合力，财政、税务、民政、慈善组织等加强跨部门信息共享，实现贯通省、市、县、乡跨层级协同，以及管理部门、慈善组织、公益平台业务流程跨系统协同。

通过体制机制引导，“浙里捐赠”数字平台再造了全链条的捐赠业务流程。慈善组织经登记认定后，可同步认定非营利组织免税资格和公益性捐赠税前扣除资格。以民政部门的慈善项目备案名作为捐赠票据的开票项目名，改变以往慈善组织根据要求分开申请、分别提供材料，由民政和财政部门各自审定，可能出现同样项目备案名与开票项目名不统一的现象。

“浙里捐赠”数字平台也是浙江省财政系统高质量发展建设共同富裕示范区的改革试点项目。为激励人人参与慈善、助力共同富裕示范区建设，“浙里捐赠”数字平台梳理整合包括财税政策等在内的慈善捐赠激励政策，并在平台对应的捐赠项目中发布政策提示，让捐赠激励“可感知”；根据捐赠事项办理流程，引导捐赠人按需申请获取捐赠票据、关联获取相关财税支持政策和申请兑现社会积分等操作，让捐赠激励“可操作”；以捐赠票据为捐赠行为的唯一标识，同步向税务等相关部门推送并实现税收支持等各类政策和社会积分的兑现，将兑现结果及时反馈给捐赠人，让捐赠激励“可享受”。

浙江省财政票据管理中心主任叶时宝介绍，今年年底前，“一指抵税”“一窗公开”“一榜表彰”“一屏智报”“一站认定”等5个功能也将上线，有序接入浙江全省慈善组织、互联网募捐信息平台。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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