2022国际消费季暨上海“五五购物节”在沪启动
2022年08月01日06:34 | 来源：新华网
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新华社上海7月31日电（记者周蕊、谢希瑶）2022国际消费季暨上海“五五购物节”启动活动及首届国际消费中心城市论坛31日晚在上海展览中心举行，系列活动将进一步提振消费信心，挖掘消费潜力。
2022国际消费季由商务部主办，7月底至10月举行。在做好疫情防控和安全生产基础上，全国统一名称，统一标识，统一组织开展系列消费促进活动，进一步提振消费信心，挖掘消费潜力，更好促进消费持续恢复和升级，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑。
第三届上海“五五购物节”涵盖7月至9月，在严格落实疫情防控要求前提下，聚焦“引领时尚 定义潮流”，统筹“国际消费季”“全球首发季”“全城打折季”，构建“2+12+16+x”活动框架。除举办启动仪式、成果发布仪式，还将打响12个标杆活动IP、推出16个区“一区一主题”活动以及X场特色主题活动。坚持“政策+活动”，突出“数字赋能”，出台《激发创新动能 引领时尚潮流 加快国际消费中心城市建设的若干措施》，力求做到激发消费有新动能、引领消费有新赛道、联动国内外有新平台、提振消费有新政策、传播推介有新体系。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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