何映昆

文化数字化的过程，是一个经济与社会、文化与科技不断融合、发展和演化的过程

近年来，数字文化建设方兴未艾，吸引各方关注。习近平总书记强调：“要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，加快发展新型文化业态，改造提升传统文化业态，提高质量效益和核心竞争力。”中共中央办公厅、国务院办公厅今年5月印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，对文化数字化进行总体部署，并要求加快文化产业数字化布局，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业。这对推进文化数字化、赋能实体经济具有重要推动作用。

文化数字化依托各类文化资源，利用数字技术及信息网络平台实现文化传播与内容升级，是一种具有创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。文化数字化离不开互联网等工业技术与产品的支撑，属于先进工业文化的一种重要表现形态。在统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展过程中，云端博物馆、云端电影院等数字文化产业异军突起、逆势上扬，展现出强大的成长潜力。当前，数字文化产业已成为满足人民美好生活需要的有效途径和经济结构转型升级的重要引擎。推进文化数字化、赋能实体经济，将为推动实现高质量发展提供重要动能。

推进文化数字化、赋能实体经济，首先要有合规高效的数据要素流通和交易制度。数据产权制度体系是支撑数字经济发展壮大的关键环节。加快数据产权确权、流转、安全治理等基础制度建设步伐，解决数据产权保护的难点，有助于提升社会创新能力，可为包括数字文化产业在内的数字经济带来重大发展机遇。借助数据产权制度体系，把数字文化融入制造业高质量发展水平评价体系，有利于从基础制度层面筑牢实体经济的发展根基。

推进文化数字化、赋能实体经济，离不开数字技术与文化的相互交融和集成创新。近年来，我国文化产业以创新驱动推进供给侧结构性改革，与数字技术协同推进、融合发展，创造出令人耳目一新、内涵丰富的文化表现新形式、新产品、新服务，同时也关联起经济社会各领域的众多产业。一批市场反响良好的数字文化产品，如数字工业博物馆、数字文化街区等，充分发挥出文化在激活动能、提升品质、促进产业结构优化升级中的重要作用。下一步，还需要集成运用先进适用技术，加快新型文化企业、文化业态、文化消费模式的发展。

加强工业文化传播能力建设，讲好中国工业故事，能够助力推进文化数字化、赋能实体经济。当前国际市场竞争日益从单纯的技术之争转向“技术+文化”之争，以文化为底蕴的观念价值在很大程度上影响着产品的市场价值。加快数字文化建设，必不可少的一项任务是加强工业文化传播能力建设，用数字形式生动展示产品、品牌和服务。推动建成一批展示工业形象的自有载体和平台，高质量传播产业文化、企业文化和品牌文化，有助于以全球视角、时代眼光、创意手段展示中国工业新形象，提升中国工业、中国制造的影响力。

文化数字化的过程，是一个经济与社会、文化与科技不断融合、发展和演化的过程。加强数字文化建设，以高品质数字文化产品和体验丰富人民群众精神文化生活，必能为文化强国建设不断作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 06 版）

(责编：申佳平、陈键)

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