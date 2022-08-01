本报记者 沈童睿

农民是粮食生产的主体，保障农民种粮收益，充分调动农民种粮积极性，对保障粮食安全意义重大。近期，读者纷纷来信，讲述粮食生产中的急难愁盼问题，并提出意见和建议。

粮食收购价格总体稳定，但农资价格抬升较快，压缩了农民种粮的收益

“种庄稼是体力活，可现在下地看看，见到的多是留守老人和妇女。身强力壮的年轻人大多选择外出务工，不愿种粮食了。”来自河南安阳市的农民齐强说，“在外打工的收入比种粮食多不少，这是摆在农民家庭面前的现实问题。辛辛苦苦种一年粮食，还比不上打工几个月的收入，农民种粮的积极性就很难调动起来。”

种粮收益一端是价格，一端是成本。2004年以来，我国逐步建立了以最低收购价为重点的粮食等重要农产品收储制度。今年，国家继续在粮食主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平较上年均有提高。这些举措保护了农民利益，有效避免了“谷贱伤农”。

由于粮食是重要的战略物资，保持粮价稳定十分重要。而粮食价格总体稳定，也意味着上扬空间有限，不少农民朋友在来信中表示，相对粮食价格，农资价格抬升较快，增加了生产成本，这在一定程度上压缩了农民种粮的收益。

“粮食收购价格稳定，可是种子、化肥、农药价格有时涨得很厉害，种粮本来就不太赚钱，成本一旦上涨，赚得就更少了。”安徽蚌埠市读者杨文利说，涨价尤其明显的是肥料。他根据自家去年的情况算了一笔账：“去年我们这里尿素、复合肥的价格都上涨了10%左右。施肥打药加上机播、机收等花销，粗算下来每亩地要投入约500元，差不多占去了收入的一半。”

受多重因素影响，今年上半年多种肥料价格有较快上升。根据国家统计局发布的《2022年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况》，6月上旬全国流通领域尿素（小颗粒）市场价格达到每吨3187.4元，复合肥市场价格为每吨4121.7元，同比明显上涨。读者安先生是农资经销商，他说：“原料价格、运输都会对农资价格产生影响。在化肥价格上涨迅速的时候，我们的生意就冷清许多，农民种粮都得精打细算，农资价格太高对他们来说影响很大。”

来自江西吉安市的何先生是当地一名种粮大户，他流转的田地超过百亩，肥料需求量大，对成本上升的压力感受明显。“每袋肥料涨个几块钱，加起来就是挺大一笔支出。反过来说，如果肥料价格能稳住，我们种粮的收益就更有底了。”为适当弥补农资价格上涨增加的种粮成本支出，保障种粮农民合理收益，2022年中央财政继续对实际种粮农民发放了一次性农资补贴，相关部门和单位还建立了化肥保供稳价工作机制。

土地租金、人工成本对种粮大户来说也是较大的开支。山东济宁市一位种粮大户反映，去年他发放的种地工资是每天150元，较往年多出50元。与此同时，地租价格也有所提高，有些地方的地租超过了成本的一半。

浙江慈溪市读者伍新福说：“多种因素交织作用，影响着种粮生产成本。除了坚持和完善有效的补贴、最低收购价政策，还应着力探索一些长效办法，增强农民抵御风险的能力，让农民更愿意种地。”

农民合作社等经营主体快速发展，小农户在稳产增收方面仍面临不少困难

国家统计局公布的数据显示，2021年，全国亩均种粮收益为824元，是近5年来最高水平。但在农民眼中，种粮收益仍然偏低。一位农民说：“同样一亩地，用来种瓜果蔬菜，收入能翻番。这还不算花在田里的功夫用来打工的收入。”获利微薄，是一些地方耕地撂荒、“非粮化”的主要原因。

要保障种粮收益，离不开更先进的经营方式、更高的生产效率。近年来，家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体快速发展，许多地方通过适度发展规模经营、提升农业科技含量和机械化水平，有力促进了粮食增产和农民增收。相比这些经营主体，一些耕地偏少、经营手段相对落后的小农户，在稳产增收方面仍面临不少困难。

海南文昌市读者朱先生说：“我们本地人均耕地少，地块细碎不成规模，即便没有自然灾害或粮价下跌，农民也很难通过种粮食显著增加收入。”

河南商丘市读者白飞宇是一名90后农民，他说：“在家乡，我的同龄人几乎都在外地。父亲那一辈农民文化水平普遍不高，一些有利于增产的新技术、新设备，对他们来说较难掌握，更不用说那些更年长的村民了。”

此外，农民在生产资料采购、农产品销售等方面，议价能力也比较弱。在信息获取方面，他们也不具备优势，尤其是面对农业生产中的“大小年”现象，更难保障收益。还有不少农村家庭将农业生产视为副业，缺乏主动融入现代农业、种粮增产的意愿。

根据第三次农业普查数据，我国小规模农户数量占农业经营主体98%以上，小农户从业人员占农业从业人员90%。从现阶段来看，以小农户为主的家庭经营是我国农业经营的主要形式。一些读者认为，小农户的增产增收需求不容忽视，而他们面临的许多问题，很大程度上是一家一户、单打独斗的经营方式造成的，需要有关部门加强引导扶持，让农业现代化发展成果更多惠及小农户。

近年来，《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》等政策文件相继出台，进一步明确坚持家庭经营基础性地位、支持保护小农户发展的思路和政策举措。各类新型农业经营主体带动实现了农业价值链增值和农民就业增收。截至2021年底，全国农业农村部门名录管理的家庭农场超过390万个，全国依法登记注册的农民合作社超过220万家，农民合作社成员中普通农户占比95.5%；全国市级以上农业产业化龙头企业共吸纳近1400万农民稳定就业，各类农业产业化组织辐射带动1.27亿农户，户均年增收超过3500元。

聚焦粮食生产全产业链，补齐短板、保本增效，让农民通过种粮多多受益

一些读者在来信中建议，应着眼粮食生产的全产业链，发现并补齐短板，保本增效并举，让农民通过种粮多多获益。

“让农民愿种粮、多种粮，就要完善收益保障的相关政策和工具，给种粮户吃上‘定心丸’。”福建三明市读者张梦凡认为，除了继续用好种粮农民补贴、最低收购价政策，还建议保险企业根据不同地域粮食生产的特点、风险，创新拓展农业保险品种，为种粮户提供更全面有效的保障。

中国农业大学国家乡村振兴研究院副院长左停表示，要保障种粮农民收益，提升种粮积极性，应进一步发展各项保障措施，提升整个产业链的安全性，在农田设施、农业市场经济、农业装备等方面都要发力。如大力发展订单农业、期货市场以抵抗市场波动的影响；大力发展农业装备、农产品加工业、农产品仓储物流业和社会化服务等，降低生产成本、提升附加值，克服粮食等农产品比较效益低的问题，进而提升整个产业链的效益和安全性。

吉林辽源市读者冯茵建议，采取多种形式，推广农业技术。“种粮是否得法，也会影响成本。比如有的合作社因为掌握了新的种植技术，就可以比小农户更高效地生产，减少化肥等农资消耗，从而压低成本。”她建议，鼓励合作社、种粮大户带动小农户学习先进的种粮技术，一些院校、研究机构还可以组织网上课堂，提供技术指导。

有的地方尝试社会化服务组织托管种粮，让专业的农业服务团队接手农资采购、农机作业、统防统治、仓储运输等环节。山西太原市读者林建勋说，将部分生产环节托管出去后，原来种粮人手紧张的问题解决了，而且由于专业团队知识技能更加丰富，无论是农资采购还是用肥用药，都比以往节省了更多费用。“将农业生产托管给社会化服务组织，实际上是通过服务把分散的地块做整合，完成了靠一家一户难以实现的规模化作业。”林建勋说。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 07 版）

(责编：申佳平、陈键)

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