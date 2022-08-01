以色列专家提醒：
基因编辑疗法需注意隐患
2022年08月01日07:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社耶路撒冷电 （记者王卓伦、吕迎旭）以色列一项新研究发现，已用于治疗癌症等疾病的CRISPR基因编辑技术虽然非常有效，但并非绝对安全，该技术可能导致遗传物质损失，进而影响基因组稳定性，长远来看甚至可能致癌。研究人员建议在使用CRISPR基因编辑疗法时应注意安全隐患。
CRISPR是一种用于编辑DNA（脱氧核糖核酸）的开创性技术，可通过切割DNA序列以实现删除或添加DNA片段等目的。为调查该技术对人体T细胞的影响，以色列研究人员尝试用CRISPR技术切割T细胞基因组的第2、7和14号染色体，再利用单细胞RNA（核糖核酸）测序技术，测量每个细胞中每条染色体的表达水平。结果发现，一些细胞中的遗传物质损失显著。
研究人员介绍，人体细胞中的基因组经常由于自然原因断裂，但通常能够自我修复，不会造成任何损害。不过，有时也会出现受损染色体无法恢复的情况，可能会影响基因组稳定，这在癌细胞中较为常见。因此，CRISPR这种通过有意切割DNA来治疗癌症等疾病的方法，在极端情况下也可能会引发恶性肿瘤。
(责编：申佳平、陈键)
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