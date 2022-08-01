郭倩

原标题：算力筑基 数字经济发展动能强劲

算力是支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”。近日召开的2022全球数字经济大会和2022中国算力大会上发布的数据显示，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%；算力产业规模近五年平均增速超过30%。

记者获悉，工信部等相关部门将进一步夯实算力基础设施建设，拓展融合创新应用，加快提高算力供给能力，为数字经济蓬勃发展提供有力支撑。

“算力底座”不断夯实

当前，算力基础设施建设加快推进，支撑数字经济发展和千行百业数字化转型的“算力底座”不断夯实。

工信部最新数据显示，我国已建成全球最大、技术领先的网络基础设施。截至2022年6月底，5G基站数达到185.4万个，所有地级市全面建成光网城市，启动建设多条“东数西算”干线光缆。在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150 Eflops（每秒15000京次浮点运算次数），位于全球第二。

与此同时，算力为越来越多的行业数字化转型注入新动能。

炎炎夏日，边缘算力新型智能网关的应用，保障了山西、河南、福建等地电力设备稳定高效运行。“5G+边缘算力新型智能网关可以用于配电自动化、配电房监测等领域，实现了无人值守、机器人智能巡检，每个电站每年节省巡检人力成本约42万元。”浪潮通信技术有限公司副总经理武玉刚告诉记者。

位于深圳西部港区的妈湾港，5G巡逻机器人搭载有高清摄像头以及传感器，可以实现一键远程操控的立体巡逻，实时回传信息，提升港区安防能力。“通过升级云专线、云互联等云网融合产品，我们正积极拓展无人采掘、港机远控、工业质检等行业应用，探索车联网、元宇宙等新业态新模式。”中国移动董事长杨杰说。

“算力是新型生产力，是支撑数字经济蓬勃发展的重要‘底座’，是激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型、推动数字政府建设的新引擎。”工信部副部长张云明在2022中国算力大会上说，目前，算力已经在数字政府、工业互联网、智慧医疗、远程教育、金融科技、航空航天、文化传媒等多个领域得到广泛应用。

多举措增强“算力引擎”

在业内看来，经济社会加速数字化转型对算力提出了强大需求，为算力产业发展提供了难得的历史机遇。

“未来一段时期，算力将驱动数字产业化发展进程，提升5G、大数据、人工智能、云计算等新一代信息通信技术的创新活跃度，发挥辐射带动作用；同时将助力产业数字化转型升级，激发实体经济各环节的数据价值，为各行各业生产效率提升、商业模式创新、服务能力优化提供有力支撑。”张云明说。

记者获悉，下一步工信部将进一步夯实算力基础设施建设，加快算力核心技术攻关，拓展融合创新应用，加快提高算力供给能力，助推数字经济蓬勃发展。

在加快算力设施建设上，将全面推进5G网络和千兆光网建设，加快新型数据中心、工业互联网大数据中心布局，合理部署超级计算中心，打造若干全国一体化算力网络国家枢纽节点和数据中心集群。

在促进核心技术研发上，将加大研发投入，加快推进核心算法等算力关键技术的研发突破。支持企业、科研机构开展联合攻关，搭建协同创新平台，在算力领域形成一批原创性、引领性的研究成果。

与此同时，工信部将进一步丰富融合应用，强化普惠算力高质量供给。张云明说，将进一步推动全社会上云、用数、赋智，降低算力使用门槛，引导算力供给市场主体按照适度超前原则，配置优质算力资源。推动多元算力服务与人工智能、物联网和区块链等技术融合创新，支撑工业等重点行业转型升级。

赋能数字经济 释放算力生产力

值得一提的是，随着算力融入经济社会发展的各个方面，数字经济发展动能更加强劲。

2022全球数字经济大会上发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。增速上看，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%；从占比上看，2012年至2021年，数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%，占比年均提升约2.1个百分点。

算力的不断提升，将进一步驱动数字经济蓬勃发展。国际数据公司IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的《2021-2022全球计算力指数评估报告》显示，计算力指数平均每提高1个点，数字经济和地区生产总值将分别增长3.5‰和1.8‰。

“算力作为数字经济时代新的生产力，其发展水平已经成为衡量国家经济社会发展的重要指标。”中国通信标准化协会理事长闻库表示，下一步要结合应用发展场景，加强技术攻关，紧跟算力应用的不断演化和发展提升自主创新能力。同时推动算力产业生态体系建设，降低算力使用门槛，增强算力应用赋能水平。

在中国工程院院士郭桂蓉看来，未来算力相关的新型数据中心、高性能存储、传输网络等产业有广阔的发展前景。需要进一步加快发展算力产业，建设算力基础设施，打造数字经济新优势。

(责编：申佳平、陈键)

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