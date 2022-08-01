白阳

原标题：一批关系国计民生的重要新规8月起施行

这个8月，一批关系国计民生的重要新规开始施行。从完善反垄断法律制度，到加强信息安全监管，再到扩大人身安全保护令适用范围……更完善的法治，护航更美好的生活。

合理规范平台经济发展

修改后的《中华人民共和国反垄断法》自2022年8月1日起施行。

修改后的反垄断法进一步明确反垄断制度在平台经济中的适用规则，增加规定：具有市场支配地位的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等从事前款规定的滥用市场支配地位的行为。

根据修改后的反垄断法，对于经营者与交易相对人达成的纵向垄断协议，经营者能够证明不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止；经营者的市场份额低于规定标准并符合其他相关条件的，不予禁止。

经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助。

进一步加强信息安全监管

2022年8月1日起，新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》和《互联网用户账号信息管理规定》正式施行。

新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》要求建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。

该规定明确，应用程序提供者应当对信息内容呈现结果负责，不得生产传播违法信息，自觉防范和抵制不良信息。

《互联网用户账号信息管理规定》要求建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度。

根据该规定，互联网信息服务提供者应当依法保护和处理互联网用户账号信息中的个人信息，并采取措施防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。

更好保护家暴受害人

2022年8月1日起，《最高人民法院关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定》正式施行，为家暴受害人提供更多司法保护。

司法解释进一步明确家庭暴力的形式，扩大人身安全保护令适用范围。明确冻饿以及经常性侮辱、诽谤、威胁、跟踪、骚扰等均属于家庭暴力，进一步明晰人身安全保护令的适用范围，保障家庭成员免受各种形式家庭暴力的侵害。

司法解释规定，向人民法院申请人身安全保护令，不以提起离婚等民事诉讼为条件，不需要先提起离婚诉讼或者其他诉讼，也不需要在申请人身安全保护令后一定期限内提起离婚等诉讼。

被申请人违反人身安全保护令，符合刑法相关规定的，以拒不执行判决、裁定罪定罪处罚。

完善外来入侵物种管理制度

《外来入侵物种管理办法》自2022年8月1日起施行。

办法明确，农业农村部会同有关部门建立外来入侵物种普查制度，每十年组织开展一次全国普查；建立外来入侵物种监测制度，构建全国外来入侵物种监测网络；建立外来入侵物种信息发布制度。

因品种培育等特殊需要从境外引进农作物和林草种子苗木、水产苗种等外来物种的，应当依据审批权限向省级以上人民政府农业农村、林业草原主管部门和海关办理进口审批与检疫审批。

任何单位和个人未经批准，不得擅自引进、释放或者丢弃外来物种。

全面提升期货和衍生品市场监管效能

《中华人民共和国期货和衍生品法》自2022年8月1日起施行。

本法重点围绕期货交易、结算与交割基本制度，期货交易者保护制度，期货经营机构与期货服务机构的监管，期货交易场所和期货结算机构的运行，期货市场监督管理，法律责任等作了规定。

本法结合市场实际情况，统一确立了衍生品市场发展和监管亟须、国际通行的基础制度，如单一主协议、终止净额结算、交易报告库等，赋予国务院期货监督管理机构或国务院授权的部门监督管理衍生品市场的职责，并授权国务院依照该法原则制定具体管理办法。

黑土地有了专门法律保护

《中华人民共和国黑土地保护法》自2022年8月1日起施行，为黑土地提供专门法律保护。

根据本法，国务院农业农村主管部门会同自然资源、水行政等有关部门，综合考虑黑土地开垦历史和利用现状等，按照最有利于全面保护、综合治理和系统修复的原则，科学合理确定黑土地保护范围并适时调整。

历史上属于黑土地的，除确无法修复的外，原则上都应列入黑土地保护范围进行修恢复。

(责编：申佳平、陈键)

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