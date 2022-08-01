邹多为、白田田、关俏俏

原标题：经济一线观察丨基建项目提速，投资力度加大——从“挖掘机指数”感受经济动能

时值三伏，天气炎热。在新疆阿勒泰地区，近百名施工人员挥汗奋战，加紧推进S319线布尔津县至吉木乃口岸公路项目建设。现场机器声轰鸣，数台挖掘机、装载机正挥动“手臂”开挖土方，运输车辆来回穿梭清运土方，一派火热繁忙之景映入记者眼帘。

作为观察固定资产投资等经济变化的微观指标，三一重工基于树根互联工业互联网平台打造的“挖掘机指数”显示，上半年，挖掘机总工作时长同比增长6.86%，工程机械单月开工率为60.37%，其中，二季度工程机械单月开工率为66.77%，明显高于一季度。

2022年7月27日，压路机在平益高速路面建设现场作业。新华社记者陈思汗 摄

今年以来，全国各地扎实推动基建项目开工建设，多措并举扩大有效投资。国家统计局数据显示，上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%，其中基础设施投资同比增长7.1%，比1至5月份加快0.4个百分点。

北京交通大学副教授朱明皓认为，工程机械设备工作数值持续向好反映出各项稳增长政策落地见效，基础设施建设加速推进，企业投资信心增强，也进一步彰显了我国经济长期向好的基本面没有改变，经济韧性强的特点依旧明显。

道路的修建，离不开摊铺机。“挖掘机指数”显示，上半年，摊铺机平均作业量自2月份以来，已连续5个月保持增长。交通运输部7月28日发布数据：上半年我国新开工高速公路和普通国省道项目近170个、4800公里，总投资2910亿元。

具体来看，1至6月，江苏省公路建设完成投资511.2亿元，同比增长19.5%；河南省交通基础设施累计完成投资807.3亿元，占年度目标的66.6%；山东省交通投资累计完成1451亿元，在建重点项目个数、总投资额均创新高……树根互联首席执行官贺东东表示，政府性投资项目陆续上马有望带动新一波基础设施项目建设热潮，投资对经济增长的关键性作用将进一步显现，从而助力经济企稳向好。

这是7月28日拍摄的广州港南沙港区四期全自动化码头（无人机照片）。新华社记者邓华 摄

除了道路建设快马加鞭，港口建设也开足马力。7月28日，作为粤港澳大湾区首个全新建造的自动化码头的广州港南沙港区四期全自动化码头投入运行；在此之前，广西北部湾港钦州自动化集装箱码头也正式启用……

正面吊是装卸集装箱的一种起重设备，主要用于港口码头，与进出口贸易联系紧密。根据“挖掘机指数”，1至6月，国内正面吊平均月开工率维持在54%。

港口机械作业活跃意味着我国外贸往来持续升温，这样的趋势也从海关总署的数据中得到印证。海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，有进出口实绩的外贸企业数量同比增加5.5%，对主要贸易伙伴进出口均保持增长。

进一步剖析“挖掘机指数”还可以看到，重点地区复工复产正在加快。吉林从2月开始，工程机械单月开工率逐月攀升；上海在5月中旬宣布实现社会面清零后，6月各类机械设备开工率及平均工作量都有显著增长。贺东东认为，国家防疫政策的有效性显现和稳投资力度的持续增强，为下半年经济稳定回升奠定基础。

今年以来，稳投资不断加力：5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确加快推进水利工程项目、交通基础设施投资、城市地下综合管廊建设等；7月28日召开的中央政治局会议提出“用好地方政府专项债券资金”“支持中西部地区改善基础设施和营商环境”……从中央到地方、从项目到资金，一系列政策举措全面加强基础设施建设，合力扩大有效投资。

国家统计局投资司司长翟善清表示，下阶段，要加快实施“十四五”规划102项重大工程，积极推进在建项目加快建设，坚持“要素跟着项目走”，盘活存量资产，用好专项债，做好金融服务对接，全力保障重大项目土地、资金需求，继续发挥好有效投资关键作用。

(责编：申佳平、陈键)

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