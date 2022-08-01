魏玉坤、邹多为

原标题：新华全媒+丨解读7月份PMI释放的经济信号

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31日发布数据，7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月下降1.2个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，连续两个月位于扩张区间。国家统计局专家解读认为，总体上看经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。

“7月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业PMI降至49%。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

赵庆河表示，7月份制造业部分行业保持恢复态势。调查的21个行业中，有10个行业PMI位于扩张区间，其中农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业PMI高于52%，连续两个月保持扩张，产需持续恢复。

价格指数明显回落，企业成本压力下降。7月份，受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别比上月下降11.6和6.2个百分点。

从企业调查来看，7月份，反映原材料成本高的企业比重较上月下降7.9个百分点，连续4个月下降。随着国内产业链供应链疏通，物流成本也有所回落，反映物流成本高的企业比重较上月下降5.1个百分点，连续3个月下降。

生产经营活动预期指数继续位于扩张区间。赵庆河分析，近期我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营持续承压，市场预期受到一定影响，7月份生产经营活动预期指数为52%，虽比上月下降3.2个百分点，但仍位于扩张区间。

“在市场供需有所收缩的情况下，当前就业仍保持相对稳定，7月份从业人员指数为48.6%，较上月仅下降0.1个百分点，高于上半年指数均值。”中国物流信息中心专家文韬说，就业形势稳定，不仅有利于后市经济稳定回升，也较好兜住民生底线。

值得注意的是，新动能保持上升势头，产业结构继续优化。7月份，装备制造业PMI和高技术制造业PMI分别为51.2%和51.5%，虽较上月下降1和1.3个百分点，但都保持在51%以上的扩张区间。分项指数显示装备制造业和高技术制造业的供需增速都保持在相对较好水平，表明新动能增速虽有所放缓，但仍处于上升势头，产业结构继续优化。

不过，7月份制造业供需在6月份快速释放后有所回落，生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.5%，比上月下降3个和1.9个百分点，均位于收缩区间。赵庆河表示，调查结果显示，反映市场需求不足的企业占比连续4个月上升，本月超过五成，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。

统计数据显示，非制造业连续两个月恢复性增长。其中，服务业延续恢复态势，7月份，服务业商务活动指数为52.8%，继续保持在扩张区间。调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间，其中航空运输、住宿、餐饮等行业高于60%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。

从服务业市场预期看，7月份，业务活动预期指数为58.8%，继续位于较高景气区间，调查的全部行业业务活动预期指数均连续两个月位于临界点以上，服务业企业信心普遍回升。

建筑业扩张加快。7月份，建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。从行业情况看，土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为58.1%、51.8%和51.9%，比上月上升0.2、1.6和1个百分点，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。

“7月份，综合PMI产出指数为52.5%，低于上月1.6个百分点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张，但步伐有所放缓。”赵庆河说。

(责编：申佳平、陈键)

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