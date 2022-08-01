原标题：促进消费回补、激发潜力释放 浦发信用卡为“五五购物节”再添动能

当前，复工复产、复商复市迈入新阶段，上海也在以百米快跑的加速度恢复活力。第三届“五五购物节”已活力开启，凭借有力的政策举措和营销活动叠加效应，已然成为促消费、稳增长、添活力的重要引擎、市场主体持续创新发展的有力支撑，是上海加快建设国际消费中心城市、打响“四大品牌”的重要功能性平台和重大标志性活动。“五五购物节”不仅激发了市场主体和企业的积极性，更为消费提质扩容，推动经济持续发展再添新动能。

夯实区域站位 护航经济复苏

在近期发布的《上海市加快经济恢复和重振行动方案》中，无论是“大力促进消费加快恢复”，还是“加强投资项目要素和政策支持”，无不需要金融行业积极发挥作用、为经济重振注入活水。浦发信用卡充分利用主场优势与深耕多年用户市场的资源积淀，全面助力扩大消费规模，提升消费品质，引领消费趋势，吸引消费回流，以金融能量为广大用户、合作伙伴以及社会大众创造更大的价值，全力拉回人间烟火气，守“沪”经济基本盘。

作为“五五购物节”的响应者，浦发信用卡已成功参与了两个年头。头两届“五五购物节”于浦发信用卡而言，在以客户为中心的基础上，是对各项资源的高效整合，由内而外打造“长三角自己的银行”品牌；今年浦发信用卡在第三届“五五购物节”中进一步开足金融马达，全面激发线上线下的消费活力，为消费者提供优质、切实的功能及服务，为经济发展保驾护航，践行企业责任担当。

引领消费多赛道 助力市场“回血”

此次“五五购物节”聚焦“引领时尚 定义潮流”，统筹“国际消费季”“全球首发季”“全城打折季”，突出数字赋能，促进商业、文化、旅游、体育、展览等消费线上线下融合联动，形成大消费格局。在此背景下，浦发信用卡推出的“五五购物节信用卡”以及系列主题活动，更多运用新媒体、数字化传播手段，最大范围联合重点商圈、品牌、平台策划丰富多彩的营销活动和有市场引领性的创新业态，构建全渠道、多形式、有节奏的营销传播体系，加快恢复提升市场新动能。

一是发行“浦发五五购物节信用卡”、布局商圈消费，加大支付营销投入。浦发信用卡紧跟“五五购物节”主题方向，以积分兑换、消费让利等方式助力市场“回血”。燃情上线“浦发五五购物节信用卡”，通过“购物大礼包”、微信立减金、“上海交通卡”充值享优惠、以及新客户专属爆点活动打造四重好礼，点燃申城购物热情。不仅如此，布局商圈消费也是浦发信用卡洞悉客户所需，加大支付营销投入的重要举措。活动期间，浦发信用卡联动上海地区百联商圈、华润商圈，以及其他品质商圈、网红商圈如嘉亭荟城市生活广场、嘉定大融城等进行消费满额立减66元的活动，进一步助力实体经济复苏。

二是联合龙头电商和商户平台，打造绑卡消费等多样化活动。以京东、拼多多、抖音、美团和苏宁为例，除了首绑立减6-16元以外，均有支付满减和消费奖券等随机惊喜、超6惊喜和818惊喜。

活动期间，用户还可至KA商户门店消费享66折满减等优惠。星巴克、MUJI、陶陶居、凑凑火锅、KK集团、茶百道等优质商户均在列。

三是开展交易分期优惠及多元商城专区活动，切实让利消费者。例如，活动期内，受邀持卡人使用分期手续费折扣办理交易分期业务，享分期手续费折扣，叠加分期优惠券，券后分期手续费低至0元起。在APP的多元商城中，持卡人以分期付款方式购买指定活动专区商品，还可获返刷卡金奖励。

四是多措并举推动汽车消费提升。比如五五购物节期间，购买指定新能源车品牌车型，并满足一定条件的持卡人最高享1666元刷卡金。

多轮并发 构筑竞争“护城河”

作为市场与消费者有力的链接者，浦发信用卡之所以能以金融“活水”激活市场能级，正是因为其精准捕捉政策要领，将全链路模式融合独有的营销方式，并面对变化的市场环境即时做出针对性的调整。具体体现如下：

回归消费本源，深化普惠之力。浦发信用卡不断优化多元场景的金融新零售业态，搭建“衣食住行娱”的多功能平台，让用户敢于消费、放心消费。例如，在上海复工复产当月，浦发信用卡就在极短时间内调动多方资源，策划了“浦大喜奔66消费节”，覆盖商圈商户活动、出行活动、购车等多个维度，“浦”惠消费，“发”现美好生活。

践行绿色生活，低碳目标再加持。在绿色低碳事业方面，浦发信用卡一直贡献着可持续的金融力量。从领行业之先，首发“浦发银联绿色低碳主题信用卡”，到推出绿色低碳1.0、绿色低碳2.0的系列特色活动深挖与“双碳”相关的消费场景，以“绿融万物，共创未来”为主题，把绿色低碳融入到与环保、购车、出行等与个人生活息息相关的消费分支中。浦发信用卡始终在向持卡人推广低碳生活新理念，通过个人碳账户建设形成绿色消费意识的正向激励，提高全民参与、践行绿色生活方式的意愿，同时为行业实现金融创新提供新样本，打开绿色低碳新蓝海。

科技赋能，数字化塑核心竞争力。近年来，消费线上化趋势明显，浦发信用卡趁势而为，不断加大科技投入，将数字化转型进一步渗透驱动用户精细化服务，围绕用户消费周期，场景生态、使用权益及风控等方面，通过精准的数据分析和智能服务，实现了“线上引流+线下场景+支付”一体化，从流量获取到丰富入口再到客户粘性的发展闭环，构筑了牢固的竞争护城河。此举不仅进一步降低运营风险和成本，更是加快打通了线上线下渠道及场景融合，大幅提升用户消费及活跃度。

笃行实干践初心，金融为民显担当。伴随着政策发力与需求恢复共振，提振消费信心、激活内需市场将成为贯穿全年的主旨之一。浦发信用卡不断发挥专业优势，持续加大“金融惠民”力度，进一步提升内生增长动能和市场活力，提供全场景、多维度的“一站式”购物优惠，满足人民群众对美好生活的向往，为稳增长保驾护航。

(责编：董童、李源)

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